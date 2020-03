RAMMET: James Dolan (t.h) presenterte for ett år siden John Davidson (t.v) som New York Rangers’ nye general manager etter norskættede Glen Sather. Foto: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

«Zucca»s New York-sjef smittet

James Dolan (64) er den første eieren i de største idrettene i USA som er smittet av coronaviruset og har fått påvist sykdommen covid-19. Mangemilliardæren var i mange år Mats Zuccarellos sjef i New York Rangers.

James Dolan skal eie virksomheter verd rundt 15 milliarder kroner, netto. Amerikaneren eier blant andre basketballklubben New York Knicks i NBA og New York Rangers i NHL. Begge lagene har «verdens mest berømte arena» Madison Square Garden som hjemmebane.

James Dolan er styreleder og eier av selskapet som eier underholdnings-kolossen midt på Manhattan, og han er eier av TV-selskapet MSH Networks som har rettigheter til NHL-kamper og NBA-kamper.

James Dolan solgte nylig arenaen Forum i Inglewood i California for fire milliarder kroner cash til eieren av basketballaget LA Clippers, Steve Ballmer (tidligere administrerende direktør i Microsoft).

Han følger ishockeylaget Rangers og basketballaget Knicks tett, som en daglig leder. Den eksklusive posisjonen og stillingen har imidlertid ikke kunnet beskytte ham mot viruspandemien som herjer verden - og har rammet New York City spesielt hardt.

Søndag forteller ESPN at James Dolan har testet positivt for coronaviruset. Det meddelte New York Knicks lørdag kveld amerikansk tid (søndag norsk tid). Organisasjonens øverste sjef skal ha «små til ingen symptomer». Lørdag ettermiddag var det registrert flere enn 52.000 smittetilfeller i staten New York. 7300 er innlagt på sykehus som følge av virussykdommen, hvor av cirka 1800 er under intensivbehandling.

New York er karakterisert som virusets episenter i USA.

Norges eneste NHL-spiller, Mats Zuccarello, spilte for New York Rangers fra 2010, inntil han for ett år siden ble byttet bort til Dallas Stars mot slutten av sesongen. I fjor sommer undertegnet han en fem års kontrakt med Minnesota Wild verd seks millioner dollar per sesong. Etter dagens valutakurs tilsvarer det drøyt 60 millioner kroner - totalt 300 millioner.

Mats Zuccarello har etter det VG forstår valgt å bli værende i sitt relativt nye hjem i St. Paul i Minneapolis i Minnesota etter at NHL ble innstilt som følge av corona-utbruddet. Ishockeyligaen avbrøt seriespillet et par dager etter at de første tilfellene av smitte blant NBA-spillere ble kjent. Hittil er et fåtall NHL-spillere blitt smittet. Blant dem er par i Colorado Avalanche og Ottawa Senators.

Ps! James Dolan har tidvis gjort seg bemerket på kontroversielt vis. Sesongen 2019/20 kranglet han åpenlyst med en misfornøyd Knicks-fan, som mente at Dolan burde selge laget. Han hadde også en feide med den Oscar-vinnende regissøren Spike Lee, som medførte at den trofaste Knicks-supporteren sluttet å se kampene i Madison Square Garden.

Publisert: 29.03.20 kl. 13:43

