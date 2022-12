BLIR TRENER: Marius Trygg.

Marius Trygg blir hovedtrener i Manglerud Star

Den tidligere ishockeyprofilen Marius Trygg tar over som hovedtrener i eliteserieklubben Manglerud Star etter Roy Johansen.

NTB

Klubben melder om ansettelsen tirsdag.

Sent i november ble det klart at tidligere landslagstrener Roy Johansen og hans assistent Morten Ask trakk seg som trener for klubben. De har fortsatt å lede den fram til det kom en ny trener på plass.

Trygg er til daglig ansatt i et selskap, men de går inn som sponsor og gjør at Trygg kan kombinere arbeidsoppgavene sine. Han får med seg Martin Hansen som assistent. Han har også eliteserieerfaring med Oslo-klubben.

Trygg startet spillekarrieren i Manglerud før han reiste utenlands til Färjestad i Sverige. Etter flere år der flyttet han én sesong i Tyskland før han vendte tilbake til Norge og Stavanger Oilers.

Marius er broren til Mats Trygg, som er assistenttrener for Oslo-rival Vålerenga.