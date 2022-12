Norge trekker søknaden om ishockey-VM

Norges Ishockeyforbund har mottatt avslag på VM-søknaden fra Kultur- og Likestillingsdepartementet, og trekker derfor søknaden om å arrangere ishockey-VM i 2027.

Det bekrefter Norges Ishockeyforbund (NIHF) i en pressemelding onsdag.

I oktober søkte forbundet om et tilsagn på 80 millioner kroner for å gjennomføre A-VM i Bærum og Trondheim i 2027, men mottok denne måneden et skriftlig avslag på søknaden fra Kultur- og Likestillingsdepartementet.

– Vi er selvsagt skuffet over et avslag uten en dialog i forkant, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

– Et verdensmesterskap i ishockey vil være det største vintersportsarrangementet etter OL i 1994, og vil bety mye for norsk idrett. NIHF har i vår søknad lagt opp til gjenbruk av anlegg og satsing på bærekraft, forteller han.

– Sist uke gjennomførte vi et svært vellykket verdensmesterskap for U20 i Varner Arena, og både spillere, publikum og det internasjonale ishockeyforbundet var svært fornøyde med arrangementet. Dette viser at vi har en organisasjon som er klare for å planlegge for et større arrangement, sier generalsekretær Ottar Eide.