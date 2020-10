TAKKER: Frisk Asker-spiller Mats Hildisch takker for støtten etter ulykken på hockeybanen, som ga ham lammelser. Foto: Finn Eriksen/ Frisk Asker

Mats Hildisch etter hockey-ulykken: − Setter utrolig pris på alle støttende meldinger

Han fikk lammelse under en ishockeykamp mellom U21-lagene til Frisk Asker og Lørenskog. Nå takker Mats Hildisch (18) for all omtanke folk viser ham.

«Som mange av dere vet har jeg fått en alvorlig skade. Under en hockeykamp fikk jeg brudd i nakken og en skade på ryggmargen. Jeg blir nå flyttet til et rehabiliteringssenter på mandag, og er klar for å jobbe mere enn noen gang. Jeg setter utrolig stor pris på alle støttende meldinger og dere er gull å ha i denne situasjonen», skriver Hildisch i et innlegg fra sykesengen på Instagram.

Frisk Asker bekreftet i en pressemelding mandag at Hildisch ble operert på Ullevål sykehus natt til søndag, og at det etter grundige undersøkelser, ble det påvist en permanent ryggmargsskade som har ført til lammelse.

– Mats blir værende på Ullevål sykehus den kommende uken, og vil deretter bli overflyttet til Sunnaas Sykehus for rehabilitering, heter det i pressemeldingen.

Det var i en U21-kamp i helgen at Hildisch ble skadet etter et sammestøt med målburet. Kampen ble avbrutt etter hendelsen og spilleren ble sendt til Ullevål sykehus.

Familien takket for støtten mandag.

– Det har nærmest vært en vanvittig støtte. Ikke bare fra hele Hockey-Norge, men også fra mange andre. Det har gjort stort inntrykk på familien. Det varmer selvsagt, sa familiens talsperson Erlend Frigaard.

Klubben var raskt ute med sin støtteerklæring.

– Vi i Frisk Asker føler med Mats og familien og vil gjøre vårt ytterste for å være der og støtte de i tiden som kommer, uttalte klubben.

