KJENTE NAVN: Mats Trygg (t.v.) og målvakt Lars Haugen utgjør den defensive stammen i Manglerud Star. Her fra hockeymagasinet til VG før årets sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mats (44) spiller mest av alle: − Det er i overkant

(Frisk Asker - Manglerud Star 4–2) Mats Trygg debuterte i eliteserien for 26 (!) år siden, men mot Frisk Asker torsdag hadde han soleklart mest istid av alle. – Han må passe på, er beskjeden fra tvillingbror Marius.

Oppdatert nå nettopp

I nesten et halvt liv har Mats Trygg skøytet rundt på isdekte baner i Norge, Sverige og Tyskland. Den utrolige karrieren startet for laget som da het Spektrum Flyers – en sammenslåing av Manglerud og Furuset – i 1994.

I 2002 debuterte en ny Trygg for Manglerud Star: Mathias Trygg. Og 18 år senere er han nå spilleren med syvende flest eliteseriekamper gjennom tidene, ifølge Eliteprospects.

Så man kan trygt si at det etternavnet sitter igjen i veggene rundt om i norske hockeyhaller. Og nå er det igjen den helligste hallen av alle som gjelder for begge Trygg-brødrene. Garasjen. Manglerud ishall.

les også Nå er Keeper-Haugen hjemme - til MS-revolusjonen

Og det har startet forrykende. På tre kamper står Mats allerede med tre målgivende, mens Mathias har scoret fire mål (begge mistet seriestarten mot Vålerenga). Marius Trygg, som selv la opp som Manglerud-spiller for fire år siden, er imponert over at brødrene fortsatt holder et skyhøyt nivå.

– Det er jo veldig gøy å se. Mats på førtifire holder koken med over 20 minutter per kamp, og klarer seg imponerende bra synes jeg. Og Mathias har fått en drømmestart på sesongen med fire mål i én kamp, som kan ha mye å si for han, sier han.

Han er spesielt spent på hvordan tvillingbroren Mats vil holde gjennom 40 kamper. Torsdag kveld tilbragte nemlig eldstebror Trygg 24 minutter og 51 sekunder på isen. Neste på lista er 22 år gamle Henrik Nilsen med 22:51, og ingen på Frisk Asker spilte mer enn 17 minutter (unntatt målvaktene).

– Det var nok litt i overkant. Han må passe på at det ikke blir for mye, selv om jeg vet at han har en rolle som skal ha mye spilletid. Men 25 minutter er for mye for en som er 44, sier 44-åringen.

VIKTIG: Mathias Trygg fikk en pangstart på sesongen med fire mål mot Storhamar. Sammen med storebror Mats har Trygg-familien vært involvert i syv mål på tre kamper. Foto: Annika Byrde

Torsdag kveld var det altså 2019-mesteren Frisk Asker som sto på andre siden av den røde midtstreken, men Manglerud Star har vist at de ikke lar seg skremme av gigantene så langt.

Joachim Hermansen sendte bortelaget i ledelsen tidlig på en litt heldig retur, men Asker-laget svarte ved Viktor Granholm og Hampus Gustafsson før 1. periode var over.

Lagene scoret en gang hver i midtperioden (Bobby Macintyre og Hermansen igjen), før Gustafsson luket vekk alt MS-håp i 5-mot-3 midtveis i siste periode.

Da reagerte MS-målvakt Lars Haugen slik:

Kampen endte 4–2, og Frisk Asker er nå helt oppe i ryggen på serieleder Vålerenga. Storhamar har også meldt seg på igjen med sin 2–1-seier mot Narvik.

Dagens store sjokk kom derimot i Fredrikstad, der Stjernen tapte hele 2–5 mot Grüner. Hjemmelaget ledet 1–0 og 2–1, men så raknet det fullstendig mot laget fra hovedstaden. Grüner vant dermed sin første bortekamp i eliteserien, og Trym Auren ble kampens store spiller med to mål.

I Stavanger ble det også snuoperasjon. Oilers ledet 2–0 etter bare fem minutter, men Lillehammer holdt hodet kaldt og snudde til 4–2-seier.

Det betyr at Stavanger Oilers nå ligger tredje sist på tabellen i Fjordkraftligaen:

Vålerenga – 12 Frisk Asker – 12 Storhamar – 9 Sparta Sarpsborg – 6 Lillehammer – 6 Manglerud – 5 Grüner – 4 Stavanger – 3 Narvik – 3 Stjernen – 3

Publisert: 15.10.20 kl. 20:49 Oppdatert: 15.10.20 kl. 21:40