Lillehammers matchvinner: - Dette vi er best på

Publisert: 05.04.18 20:46

LILLEHAMMER/OSLO (VG) (Lillehammer – Storhamar 5–4, 1–1 i kamper) Matchvinner Brett Cameron (27) mener at hans Lillehammer kan bli enda bedre etter at lagets hans plutselig fremsto som et helt nytt lag sammenlignet med smellen i den første finalekampen tirsdag.

– Denne kampen var veldig forskjellig fra den første (0–7 på Hamar tirsdag). Vi spilte med mye mer energi og var ikke så nervøse. Vi visste vi kunne spille mye bedre, og at vi er best når vi legger press på motstanderen. Det er ingen hemmelighet, sier Brett Cameron til VG i pressesonen under tribunene i Kristins hall.

Han er snar med å rose lag og rekkekameratene Stephan Vigier og David Morley, som spilte ham frem til avgjørende 5–4, og ikke minst Lillehammer-veteranen Joakim Eidsa Arnestad.

Lillehammer hadde åpenbart kommet til hektene etter tirsdagens stortap mot Storhamar (0–7) i den første NM-finalen i serien best av syv. De var med på notene i den forrykende første perioden av matchen hjemme i stappfulle Kristins Hall med fire scoringer. TV 2s ishockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm sa det nokså treffende : «Jeg gruer meg til pausen..».

Det startet imidlertid tungt for Lillehammer. Storhamar tok ledelsen med en scoring i verdensklasse. Veteranen Christian Larrivée (35) banket til opp under tverrliggeren. Keeper Nils Erik Bengtsberg kommer nok sent til å glemme akkurat den.

Men tok ikke lang tid før hjemmelaget utlignet. Joey Benik så ut som han hadde fått E6 alene – midt på natten mellom Hamar og Lillehammer – og ga bånn gass fra egen banehalvdel. Alene mot Storhamar-keeper Oskar Östlund gjorde han alt rett.

Men de gule fra Hamar var smarte og frekke da de gikk i ledelsen (2–1) igjen. Lillehammer gjorde kardinalfeilen; de byttet spillere mens Storhamar var på full fart i angrep. Den tidligere LIK-spilleren Mikael Zettergren fikk en lett jobb.

Ole Eskil Dahlstrøm brykte fagmannsuttrykket «Japan-bytte» om den taktiske tabben til Lillehammer. Men han skiftet til «fantastisk» om jobben som ble lagt ned på isen av de røde da de utlignet til 2–2.

Brett Camron var sistemann på pucken. Men David Morley var minst like god i akkurat dét angrepet.

Det samme kan man si om Fredrik Dahl da han knallet til med et susende skudd i annen periode. Men pucken gikk via Mads Momdroms høyre skøyte, og endret retning (3–2) avslørte TV-bildene. Diskusjonen var om det var «aktiv skøyte». Men hoveddommer Tor Olav Johnsen godkjente scoringen etter en video-titt.

Det var Lillehammer som eide matchen i midtperioden. Men de mistet gradvis litt av grepet i tredje periode. Og da Storhamar skrek etter en målscorer dukket Jacob Berglund endelig opp. Han banket inn utligningen (3–3), mens LIK var i undertall.

Hjemmelaget trengte en x-faktor. Det kom i form av kjempetalentet Sondre Bjerke (21). En returpuck og et slagskudd av det herlige slaget fant veien i mål til 4–3. Og så gikk det ikke mange sekundene før Brett Cameron økte til 5–3.

Men Jacob Berglund hadde ikke tenkt å gi seg. Storhamar-kjempen feide inn 5–4. Det var nesten en tro kopi av hans 3–3 scoring.

VGs vurdering av den andre NM-finalen

Lillehammer:

Keeper:

Christoffer Bengtsberg var sjanseløs på de to første baklengsmålene, og Jacob Berglunds utligning til 3–3. Viktige og gode redninger da Lillehammer delvis dominerte i andre periode. Flink puckbehandler og til å legge den til rette for medspillerne.

5

Backer:

Stort sett stødige og i godt ryddehumør foran keeper Bengtsberg. Brendan Ellis litt for lemfeldig med pucken. Robin André Soudsky god, veteran Stein Tore Bakken kunne med fordel kommet til med sitt effektive skudd oftere. Bjerke – 4–3 hans første mål i sluttspillet – og Ulriksen en slags ubejublede helter-par.

5

Løpere:

Brett Cameron, Nick Dineen, Joey Benik, og resten av utlendingsbataljonen hadde åpenbart skjønt alvoret; skikkelig sting i forecheckingen og trykk mot stolpene til Storhamar-keeper Östlund. Pluss til OL-byens hjemmeavlede, blant andre Ellingsen, Homdrom, Arnestad, Noer og høyrefattede Dahl (gjorde 3-2).

5

Storhamar:

Keeper:

Oskar Östlund fikk mye å stri med fra start. I motsetning til i CC Amfi tirsdag, slapp Lillehammer til rett inn og foran ham. Sterk i undertall tre mot fem i andre periode, mens 2–3 (Dahl/Homdrom) virket litt enkel.

3

Backer:

Kodie Curran ble bokstavelig talt tatt i ryggen, før han fikk tid til å vende opp med pucken og gi Storhamar den offensive kraften de er vant til å ha. Svak kamp til SIL-kapteinen å være. Christian Bull burde være moden for en VM-plass. Det enkleste er det beste-Jimmy Anderssons sykdomsfravær merkbart.

3

Løpere:

Josh Nicholls ikke like god i nærkampspillet. Mikael Zettergren friskest innledningsvis. Men stort sett ujevne prestasjoner. VM-aktuelle Steffen Thoresen syntes ikke særlig, før han satte inn en hodeløs takling (2+10 min) i midtsonen – og var indirekte foranledning (feilpasning) til 3–4. Martin Rønnild burde ha utlignet til 3–3 to minutter før siste ordinære periodepause. Jacob Berglunds utligning en lekkerbisken.

4

Slik var kampen (NM-finale to, best av syv):

Lillehammer var faktisk et helt annet lag sammenlignet med den første finalekampen tirsdag (0-7). Pågående og med høyt press stresset hjemmelaget seriemesteren til å gjøre feil i egen forsvarssone. Storhamar opptrådte tidvis udisiplinert. Fredrik Dahls skudd til 3–2 (Homdrom) drøyt halvveis et godt eksempel på Lillehammers forvandling: Distinkt, tungt. Kampbildet vendte i gullfavorittens favør med Jacob Berglunds 3–3 etter fem minutter i siste ordinære periode – før det gjorde det igjen: 4–3 Bjerke og 5–3 Cameron. Svenske Berglund skapte spenning igjen med 4–5 fire minutter før.

5

PS! Neste kamp – nummer tre i best av syv-serien – spilles på Hamar lørdag.

