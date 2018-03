HJEMMESEIER: Mats Zuccarello og Neal Pionk hindrer Penguins' Carl Hagelin fra å score. Foto: AP

Rangers vant på hjemmebane

NTB

Publisert: 15.03.18 04:04

ISHOCKEY 2018-03-15T03:04:36Z

(New York Rangers-Pittsburgh Penguins 4–3) I den første kampen etter sitt 100. NHL-mål ble det ingen scoring for Mats Zuccarello. Men innsatsen holdt til seier for Rangers.

Etter en målløs første periode fikk gjestene fra Pittsburgh fart på sakene og scoret knappe to minutter inn i andre periode. Knapt ett minutt senere fikk Penguins sin andre nettkjenning, og da lagene gikk til andre pause var stillingen 0–2.

Åtte minutter inn i tredje periode satte Rangers' Chris Kreider pucken i nettet og etter 14 minutter utlignet Jesper Fast. Et minutt senere tok Penguins ledelsen igjen, men mistet den da Rangers' Mika Zibanejad scoret.

Kampen gikk til overtid og ble avgjort av Zibanejad, som scoret sitt andre mål etter knappe tre minutter.

Mats Zuccarello, som scoret sitt 100. NHL -mål denne uken, var på isen i drøye 22 minutter og hadde to skudd på mål, men denne gangen ble det ingen nettkjenninger på nordmannen.