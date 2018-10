MÅL: Jacob Lagace jubler for scoringen til Stavanger Oilers mot Vålerenga. Inne ved målet er lagkamerat Kristian Forsberg. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Oilers forbi Vålerenga på tabellen

ISHOCKEY 2018-10-23T19:16:27Z

(Vålerenga-Stavanger Oilers 1–3) Med en sterk borteseier i hovedstaden tok Stavanger Oilers seg forbi Vålerenga på tabellen.

Publisert: 23.10.18 21:16 Oppdatert: 23.10.18 21:46

Storhamar leder med 32 poeng. Bak følger Stavanger Oilers nå med 29 poeng, poenget foran Vålerenga. De to sistnevnte har en kamp mindre spilt.

Jacob Lagace sendte gjestene foran etter pasning fra Kristian Forsberg. Andre periode ble målløs.

Samme duo sto bak 2–0 for Oilers i sluttperioden. Igjen var Lagace målscorer, mens Forsberg assisterte sammen med Philip Lane.

Vålerenga skapte ny spenning da Martin Røymark reduserte med to og et halvt minutt igjen. Men det tok bare ett minutt før Lane satte inn 3–1 og punkterte kampen for Oilers.

Det er Vålerengas første tap på egen is denne sesongen.

Storhamar-triumf

Serieleder Storhamar slo Sparta 3–2 borte. Victor Svensson og Joel Johansson ga Storhamar 2–0 i den første perioden.

Siden utlignet Sparta til 2–2 ved Dylan Sink og Peter Quenneville. På tampen av midtperioden avgjorde Lars Østli for Storhamar.

Målfest i Lillehammer

Frisk Asker vant komfortabelt borte mot Manglerud/Star. Til slutt ble det 4–1 for Asker-guttene. Gjestenes mål ble scoret av Mats Frøshaug, Anders Bastiansen, Cato Cocozza og Mikkel Seiergren Christiansen. Jesper Hoel reduserte for Manglerud/Star.

Den mest underholdende kampen fant sted foran nesten 1500 tilskuere i Lillehammer. Der vant vertene hele 9–4 over Stjernen. I åpningsperioden ble det scoret hele syv ganger. Det gjorde at Lillehammer ledet 4–3. Det ble til 7–3 etter to perioder. I sluttperioden økte Lillehammer til 9–4-seier.

Både Frisk Asker og Lillhemmer har 24 poeng per nå.

