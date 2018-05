Norge reddet VM-plassen: – Verden hadde rast sammen ved nedrykk

HERNING (VG) (Sør-Korea – Norge 0–3) Etter fire strake tap reddet Norge plassen i A-puljen. Men måtte tåle ramsalt kritikk underveis mot den klare seieren mot VM-jumboen fra Asia.

– Det er flaut, skikkelig flaut. Vi skaper ekstremt lite mot Sør-Korea, klaget tidligere NHL-proff og Vålerenga-trener, Espen Knutsen, i Viasats studio etter to av tre perioder.

Så kom to raske mål. De norske hockeygutta kan puste ut. Norge er klare for A-VM for 14. gang på rad i Slovakia neste år, men mesterskapet i Danmark har vært tøft med blant annet 10 strake perioder uten scoring.

– Jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde vært ved et nedrykk. Da tror jeg verden hadde rast sammen, sa en lettet Alexander Bonsaksen til VG i pressesonen etter kampen.

– Det har vært de verste ukene i min hockeykarriere. Det har vært blytungt, sier Lars Haugen - og mener Norge har mye å «rydde opp i» etter VM.

– Det var selvsagt godt. Den satt ordentlig. Det var mye press rundt oss og deilig å se gutta ordne det her, sier landslagssjef Petter Thoresen - som mener det er klasseforskjell på de beste lagene i verden og Norge.

Han har likevel måttet tåle kritikk for hvor stor avstand det er fra Norge og opp.

– Hvordan synes du det står til med norsk hockey?

– Nå synes jeg dere i blant er helt blinde i all kritikken deres. Vi har syv debutanter her. Og mange som ikke kan være med i dette VM. Vi må se litt bak resultatet. Mange unge spillere har gjort det godt her. Men vi må lære og derfor liker jeg å være i A-pulja for da blir skapet satt skikkelig på plass når vi ikke er gode nok, svarer Thoresen på VGs spørsmål.

Etter at Sør-Korea hadde åpnet kampen med en annullert scoring, fikk Tobias Lindström endelig full klaff. Vålerengas giftige målscorer har slitt i VM, men eks-svensken hamret inn 1–0 allerede etter fem minutter over skulderen til Matt Dalton i Korea-buret. Pasningen kom fra en litt heldig Mathis Olimb, som først mistet pucken.

– Det var på tide, sier Lindström, som har misbrukt mange gode muligheter så langt i mesterskapet.

VMs dårligste lag til å angripe i powerplay scoret på det svakeste til å forsvare seg i undertall.

Rett før pausen var det nær «kopi-paste» i et nytt overtall. Men denne gangen traff Lindström-suseren stolpen bak Korea-keeper Matt Dalton.

Fakta Her er kampfakta SØR-KOREA-NORGE 0–3

0-1, 0-0, 0–2

Jyske Banken Boxen, tilskuere: 4617 1. periode: 0–1 (13.35) Tobias Lindström (Mathis Olimb – overtall fem mot fire) Skudd: 8–8 2. periode: Ingen

Skudd: 6–12 3. periode: 0–2 (46.55) Thomas Valkvæ Olsen (Anders Bastiansen, Thomas Valkvæ Olsen), 0–3 (50.02) Jonas Holøs (Ken André Olimb, Steffen Thoresen – overtall fem mot fire) Skudd: 12–2. Totalt: 35–10 Dommere: Brett Iverson, Canada og Mikko Kaukokari, Finland Utvisninger: Sør-Korea 5 x 2 min., Norge 1 x 2 min.

I pausen roste tidligere landslagssjef Roy Johansen og Espen Knutsen det norske trenerapparatet for ha tatt en såkalt «challenge» på Sør-Koreas annullerte scoring. Tom Jøstne, som jobber på videoanalyse, varslet om angrepet på keeper Lars Haugen og Norge unngikk dermed marerittstarten.

– Det hadde vært en stygg start på kampen, mener Roy Johansen.

Sør-Korea var nær utligning i 2. periode, mens Sanghoon Shin klarte ikke å treffe mål alene med keeper Lars Haugen, som hadde en god dag på isen. Koreanerne kom med en ny aggressivitet. VM-debutanten med seks strake tap og minus 42 mål, dominerte perioden.

– Jeg tror vi skal være sjeleglad om vi kan ta sommerferie som A-nasjon, meldte Viasat-kommentator Morten Langli og mente at perioden var den svakeste Norge har gjort i et svakt VM.

– Her må det skjerpings til.

Han ble bønnhørt. Mot slutten av perioden holdt Anders Bastiansen på pucken, mens både Niklas Roest og Martin Røymark var i nærheten av scoring.

– Vi må bli mer effektive, sa Bastiansen, rett før skjebneperioden, startet.

37-åringen tok skjebnen i egne hender. Etter syv minutter dro Norges beste spiller med seg pucken rundt det koreanske buret og serverte perfekt til Thomas Valkvæ Olsen på bakerste stolpe. Södertälje-forwarden satt inn scoringen som roet de norske nervene.

Bastiansen har spilt B-VM og vet hvor stor forskjell det er på statusen.

– Det er veldig stor forskjell. Nå klarte vi det heldigvis i år. Det var ekstremt godt at vi ikke rykka ned.

Etter et koreansk stolpeskudd dundret Jonas Holøs inn den tredje scoringen i overtall. Kristian Forsberg forstyrret Matt Dalton så mye at Korea-keeperen glapp pucken inn mellom leggskinnene.

– Jeg var bekymret, men i 3. periode dominerte vi kampen totalt, sier Roy Johansen.

Slik spilte Norge

Keeper:

4

Lars Haugen (31) startet, i strid med oppsiktsvekkende svak redningsprosent i foregående kamper. Slapp med skrekken da Sør-Koreas "mål" etter 50 sekunder ble annullert. God, nær avgjørende redning, stilt alene mot koreaner snaut halvveis.

Backer:

3

Ungguttene Johannes Johannesen og Christian Bull igjen forbilledlig optimistiske i stilen. Stefan Espeland nyttig i overtallsspillet. Jevnt over unødvendig mye pasningsslurv det lave tempoet tatt i betraktning. Kaptein Jonas Holøs spilte selvsagt mest – og scoret sitt første mål – men var igjen et stykke unna sitt toppnivå.

Løpere:

3

Mathis Olimb innledet med håpløs feilpasning og utvisning. Rekkekamerat og mesterskapsdebutant Tobias Lindström (30) knallet endelig inn sitt første VM-mål. Veteran Kristian Forsberg jobbet godt i det "usynlige",

Anders Bastiansen (37) sterk rundt pucken som i gamle dager. Pluss for målgivende til 2–0. Mathias Trettenes solid og Thomas Valkvæ Olsen nyttig uromoment og avgjørende målscorer.

Trener:

3

Petter Thoresen endret på rekkene foran forrige kamp, og foran skjebnekampen. Fikk medhold i protesten mot kalddusjen "0-1" og kunne glede seg over uttelling i overtallsspillet. Men unngikk ikke kjenning av hjertet i halsen: Sør-Korea hadde alt å vinne foran siste periode og spillerne hans opptrådte nervøst, uorganisert defensivt og offensivt. Kunne trekke et lettelsens sukk da det gjensto 13 minutter.

Vurdert av: Øystein Jarlsbo/Vegard Aulstad

