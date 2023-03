Ellevill målfest i NHL – 10 mål på 13 minutter

(Florida Panthers – Montreal Canadiens 9–5) Publikum som kom et kvarter for sent til NHL-kampen mellom Florida Panthers og Montreal Canadiens torsdag, gikk glipp av ti scoringer.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Det var flere scoringer enn målsjanser, sa Panthers-trener Paul Maurice etter lagets 9–5-seier.

Etter 13 minutter og 18 sekunder av første periode ledet allerede Panthers 7–3 over Canadiens.

– Defensivt glemte vi alt vi kan. Vi scoret på våre tre første skudd i kampen, men man må forsvare seg også, sa Canadiens-trener Martin St. Louis.

Canadiens-keeper Sam Montembeault ble byttet ut seks minutter inn i kampen etter å ha sluppet inn tre av de seks første Panthers-skuddene. Jake Allen kom inn, men etter å ha sluppet inn seks mål på 18 skudd ble også han tatt av isen, og Montembeault kom tilbake.

– Jeg håper folk ikke havnet i kø på vei til kampen i kveld. Kom de litt for sent, så gikk de glipp av det, sa Matthew Tkachuk, som hadde ett mål og tre assist for hjemmelaget.

Superstjernen Connor McDavid rundet for øvrig 130 målpoeng i NHL for sesongen med mål og assist da Edmonton Oilers slo Dallas Stars 4–1.

