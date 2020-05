LANGT FREM: Storhamar-kaptein Patrick Thoresen må forberede seg på å spille ishockey nesten til skoleferien starter neste år. Kristian Forsberg (bak) sa takk for seg i Stavanger Oilers etter siste sesong. Bildet er fra en seriekamp i november i fjor. Foto: Carina Johansen

VM flyttes igjen – norsk hockey-start kan bli utsatt

Eliteseriestarten i norsk ishockey kan bli utsatt i to uker og NM-sluttspillet avsluttet rekord-sent. Årsaken er at neste VM etter alt å dømme vil bli flyttet til sommeren 2021.

Det opplyser sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund.

– Vi fikk vite det for to til tre dager siden. Det innebærer at vi får muligheten til å «høyreforskyve» vår seriestart med 14 dager, sier han.

Ishockey-VM 2020 i Sveits ble avlyst på grunn av coronapandemien. Det vanligvis årlige mesterskapet skulle ha vært avviklet i Lausanne og Zürich 8. til 24. mai. Riga i Latvia og Minsk i Hviterussland står som arrangør av 2021-VM, der Norge er plassert i gruppen som skal spille i Riga.

Opprinnelig startdato er 7. mai, med finaledato 23. mai.

På grunn av pandemien og usikkerhet knyttet til avvikling av de 16 deltagernasjonens nasjonale serier, vil Det internasjonale ishockeyforbundet utsette mesterskapsstarten med 14 dager, til 21. mai – med VM-finale 6. juni.

Det er rekord-sent.

På den annen side gir det serieavviklingen i Norge slingringsmonn. Eliteserien skal i henhold til opprinnelig plan starte 17. september, med 45 seriekamper over fem runder og NM-sluttspill best av syv kamper i kvartfinaler, semifinaler og finale.

Sluttspillet om kongepokalen sesongen 2019/20 ble avlyst på grunn av coronakrisen.

– Vi håper å ha en skisse til seriestart klar neste uke. Vi går for 45 kamper og sluttspill. Får vi startet i rimelig tid, vil ikke det være noe problem, sier sportssjef Petter Salsten.

Norges Ishockeyforbund har ansvaret for serieoppsettet. Norsk topphockey, det vil si de 10 toppserieklubbenes marked- og interesseorganisasjon, tar imidlertid del i å få på plass en serie- og sluttspillavvikling som i best mulig vil tilfredsstille alle klubbene.

Usikkerheten for hvor vidt det går, er betinget av smitteutviklingen av covid-19 og myndighetenes pålegg om smitteverntiltak. Den svenske toppserien kan på grunn av store TV-inntekter være i stand til å gjennomføre en sesong uten tilskuere på tribunene. Det er ikke mulig med den norske toppseriens TV-inntekter.

Som en buffer mot tvungen senere start – for eksempel oktober/november – vil den femte serierunden bli lagt først i serieoppsettet. Slik at den eventuelt kan droppes og antall seriekamper blir redusert til 36. Hvis serieplanleggerne «strekker» på avviklingen av kampene, takket være utsettelsen av VM, kan de ni først strøkne kampene «legges innimellom».

Petter Salsten sier at det uansett – med tanke på VM-start 21. mai og landslagets forberedelser til mesterskapet – vil være meningsløst å avslutte serie- og NM-sluttspillet for tidlig. Den sjette og siste NM-finalekampen 2019 (Frisk-Storhamar 4–2 i kamper) ble spilt 15. april.

Publisert: 28.05.20 kl. 11:47

