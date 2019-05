Svensk totalkollaps mot Russland: Slapp inn seks mål på 18 minutter

(Sverige-Russland 4–7) Det raknet fullstendig for Sverige da de slapp inn hele seks mål i andre periode mot Russland i ishockey-VM. «Jättekollapsen» var omtalen i svenske medier før Sverige pyntet på resultatet.

For det som så svært bra ut da Sverige gikk av isen etter første periode med ettmålsledelse, snudde totalt i 2. periode.

– Vi går fra vår beste periode til vår verste periode, innrømmet assisterende landslagssjef Johan Garpenlöv til SVT etter den katastrofale perioden.

Han hadde vanskelig med å forklare totalkollapsen.

– Det kjennes ut som alt gikk inn, sier landslagssjef Richard Grönborg på TV-sendingen etter kampen.

MANGE BAKLENGS: Jacob Markström og Sverige slet voldsomt i 2. periode. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Det tok bare 57 sekunder før Artem Anisimov utlignet svenskenes ledelsen i den 2. perioden. Og bare tre minutter senere hadde Evgenij Dadonov gitt Russland ledelsen. Og Russland fortsatte å dominere kampen.

Og det skulle bli langt verre. Et drømmemål etter herlig samspill av Evgenij Malkin og Alex Ovechkin ga 3–1. Og derfra og ut begynte den virkelige kollapsen. «På väg at bli crossad» skrev Expressen, men overhøvlingen stoppet ikke før Malkin med drøyt to minutter igjen av perioden hadde gitt russerne 6–1 ledelse.

– Det er en fullstendig kollaps, sier kommentator Chris Härenstam på SVT-sendingen og gjorde det klart at det eneste positive var at Sverige var klar for kvartfinale.

SVTs kommentatorer begynte å snakke om at en slik utklassing minnet om møtene med Russland på 70- og 80-tallet da det legendariske laget kjent som «Red Army» herjet på isen.

– Markerignsspillet i egen sone er underhver kritikk, sa SVT-ekspert Roger Rönnberg etter at Russland hadde gitt Sverige bakoversveis.

KLART BEST: Det russiske laget høvlet over Sverige og jubler her etter scoring av Dmitry Orlov. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

– Det er en ganske vanskelig situasjonen. Vi ser selvtilliten forsvinner når man slipper inn seks mål, sier den svenske landslagsspilleren Oliver Eckman Larsson før den siste perioden.

På sidelinjen fulgte målvaktstjernen Henrik Lundqvist som ble spart i «gruppefinalen» at målvaktkollega Jacob Markström hadde en forferdelig oppgave med å stoppe den russiske maktdemonstrasjonen.

Riktignok klarte Wiliam Nylander å sette inn reduseringen til 2–6, men da svarte Russland innen minuttet ved Dmitry Orlov.

– De er så mye bedre i en mot en-situasjoner enn det Sverige er, sier Roger Rönnberg i SVTs studio og påpeker at den russiske skolen dreier seg om blant annet daglige finsliping av en mot en situasjoner opp på seniornivå.

Til slutt endte kampen med svensk tap 4–7 etter at svensken reduserte to ganger til mot slutten av kampen, men alle var enige om at Russland var klart bedre.

– Det her er en av de merkeligste kampene i dette VM, sier Härenstam på SVT-sendingen.

Nå venter Finland i kvartfinalen for Sverige.

