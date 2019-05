Norge skutt i senk – tapte sin femte VM-kamp: – Ikke helt godkjent

(Norge-Latvia 1–4) Tobias Lindström (31) ga Norge ledelsen og håp om å ende på 10. plass i VM. Det ble skutt i senk av Latvia, som skjøt dobbelt så mange skudd som Norge og scoret tre mål i siste periode.

– Vi taper mot et bedre lag, sier tidligere landslagstrener Roy Johansen som Viasat4’s ekspertkommentator.

– Norge er per i dag langt unna de beste nasjonene, fortsatte Johansen på sendingen.

– Med seier i dag hadde det vært et bra VM. Men alt i alt synes jeg ikke det er helt godkjent, sier Alexander Bonsaksen til Viasat4.

Landslagstrener Petter Thoresen analyserer VM slik:

– Det er viktig at mange spiller hockey på høyt nivå til daglig. Vi får håpe vi får fram flere som kan spille på høyt nivå utenlands.

Norge fikk en perfekt åpning da Tobias Lindström (31) prikket inn kampens første mål – pang i venstre kryss bak Latvias keeper Elvis Merzlikins – i overtallsspill etter drøyt 15 minutter.

Lindströms fjerde mål i mesterskapet. Det kom som følge av avtalt spill; målgivende pasninger fra Andreas Martinsen og Jonas Holøs, med Patrick Thoresen i oppstilling foran Merzlikins.

Latvia fikk av gårde desidert flest skudd i første periode. Dobbelt så mange som Norge. Men de var ladd med løskrutt og latvierne virket temmelig slappe i fisken etter deres forrige oppgjør mot Sverige snaut 20 timer tidligere. Da måtte de se sitt kvartfinale-håp briste.

Landslagssjef Petter Thoresen (57) hadde peppet spillerne sine med akkurat det poenget under taktikkmøtet, som du kan se her:

Men så gjorde tidligere Lørenskog- og Stavanger Oilers-spiller Rudolfs Balcers (22) som da Latvia og Norge møttes i VM-åpningen i fjor (3–2 til Latvia etter spilleforlengelse). Han viste hva han er god for. Fremspillingen til Miks Indrasis var hentet fra øverste hylle. Det var avslutningen til Indrasis også.

Noen sekunder før Erlend Lesund hadde sonet sin to minutter utvisning – i andre periodes tredje minutt – hadde Latvia utlignet i overtallsspill. Straks etter det ble det noe mer bluss på kamp-lampen. Spesielt hett ble det for Norge, fordi motstanderen la mer press på gassen.

NUMMER FIRE: Tobias Lindström (nummer to fra venstre) scoret Norges første mål i siste VM-kamp mot Latvia. Jonas Holøs, Andreas Martinsen og Patrick Thoresen er raskt fremme og gratulerer. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Alexander Reichenberg og Sondre Olden kunne ha gitt Norge ledelsen i overtallsspill nummer tre halvveis. Latvia skjøt pucken i stolpen bak Henrik Haukeland i overtallsspill to minutter senere. Latvierne skjøt for øvrig mest i denne perioden også. Enda flere skudd enn i den første: 14–2 – totalt i Latvias favør i løpet av 40 effektive spilleminutter.

Men fortsatt 1–1.

Eller 20 minutter, kanskje fem minutter spilleforlengelse og straffeslagkonkurranse igjen før ferie for hockeygutta:

Siste periode ble et mareritt for Petter Thoresens mannskap. Latvia scoret tre mål i løpet av syv minutter og sikret seg greit 5. plass i gruppen. Norge endte på sjetteplass. En plass opp fra VM i Danmark i fjor.

VGs VM-BØRS: NORGE-LATVIA 1–4

Kampkarakter

Keeper

Henrik Haukeland fikk starte etter Henrik Holms gode kamper, antakelig som en gest for å gi ham sjansen til å rette opp inntrykket fra mesterskapets innledning - og få en fin avslutning.

Virket litt slepphendt, men latviernes delvis slappe skudd fikk ham varm i trøya. Sjanseløs på Latvias utligning da Norge var i undertall. God da lagkameratene kom på hælene i 2. periode. Kan ikke lastes for målene i tredje periode.

Backer

Holøs-Bonsaksen-Lesund-Espeland-Johannesen-Bull-Kåsastul

Espeland nær ved å sette Haukeland i knipe etter to minutter. Greit for alle å få pucken raskt i lengderetningen fra forsvarssonen da Latvia ikke var særlig interessert å sette trykk. Lesund utvist da Indrasis moste inn 1–1. Bonsaksen OK som «sheriff» foran Haukeland, men uheldig ved andre baklengsmål. Backpar-glipp da nummer tre glapp inn.

Løpere

Olimb-Thoresen-Olden-Trettenes-Haga--Lindström-Martinsen-Reichenberg-Roest-Forsberg-Røymark

Thomas Valkvæ Olsen ute etter hodesmell mot Italia. Dermed manglet én mann for få fire komplette rekker. Lindström viste seg igjen effektiv i overtallsspill da han satte 1–0 i 16. minutt. Roest måtte ta i mot en del juling. Tok en for laget, og gjorde det bra. Veteran Røymark som så å si alltid god i undertallsspill. Rundt 20 skudd og ett mål sier sitt om offensiv styrke, eller mangel på det.

Trener/coaching

Petter Thoresen kunne dra hjem med en fin finish: Tre seirer på rad og 10. plass totalt. Favoritt Latvia hadde i likhet med Norges egentlig ikke noe å spille for etter at kvartfinalehåpet deres brast (4–5) mot Sverige mandag kveld. Det syntes: Lav intensitet og slurv preget oppgjøret fra start; nær null nærkamper, store og åpne flater.

Overtallsspillet stemte ved første forsøk, men ikke de to neste i andre periode - der Norge tapte skuddstatistikken 2–14!

Måtte enda en gang tåle å se «øyeblikkets konsentrasjonssvikt» da Latvia høynet intensiteten fra cirka halvspilt kamp.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

