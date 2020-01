DUELL: Vålerengas Tobias Lindström (t.h.) og Stjernens Andreas Heier i kamp da de to lagene møttes i høst. Foto: Berit Roald

Endelig er Vålerenga på vinnersporet igjen

(Vålerenga-Stjernen 4–3 etter sudden death) Vålerenga har slitt voldsomt, men er endelig på vinnersporet igjen. Det var Kalle Ekelund som ble matchvinner da Stjernen ble slått 4–3.

For mindre enn 10 minutter siden

Vålerenga vant grunnserien sist sesong, men er nå bare på 5. plass - og med et «hav» fram til Stavanger og Storhamar på de to øverste plassene. VIF sto med seks strake tap før de knuste Grüner 8–2 i årets første kamp.

De siste ukene har Vålerenga forsterket troppen med Gustaf Berling, Henrik Olsén og torsdag var også Jørgen Karterud tilbake - tre og et halvt år etter at han forlot VIF og har spilt i Sverige og Slovakia.

Stjernen måtte klare seg uten de to nøkkelspillerne Andrew O'Brien og Daniel Ciampini, som begge har fått to kampers karantene, men Braden Christoffer sendte østfoldingene i ledelsen.

John Berling utlignet til 1–1 på et kanonskudd, men bare noen sekunder senere scoret Christoffer for Stjernen igjen. Oskar Ekelund utlignet til 2–2 i overtallsspill.

Tredje periode var bare 43 sekunder gammel da Stjernen tok ledelsen for tredje gang - denne gang ved Sam Coatta. Men 3.49 minutter før slutt utlignet Tobias Lindström til 3–3 da han fant en åpning mellom Stjernen-målvakt Joel Rumpel og stolpen.

Med minuttet igjen av ordinær tid hadde Coatta en kjempesjanse, men Steffen Søberg i VIF-målet reddet glitrende.

Det ble et tungt tap for Stjernen etter at karene fra Fredrikstad hadde ledet kampen tre ganger. 49 sekunder før forlengelsen var over, avgjorde Ekelund etter forarbeid av Thomas og Jørgen Karterud.

* Etter fem tap på rad snudde det endelig for Sparta da Grüner ble slått 2–1 i Oslo.

* Manglerud Star fortsetter å imponere: De vant 4–3 på Lillehammer.

Kampene:

Grüner – Sparta 1-2 (1-1, 0-1, 0-0), Lillehammer – Manglerud Star 3-4 (0-2, 2-1, 1-1), Vålerenga – Stjernen 4-3 e.f. (0-1, 2-1, 1-1, 1-0).

Spilt tirsdag: Frisk Asker – Stavanger 2-3 (0-0, 0-2, 2-1).

Spilles fredag: Storhamar – Narvik.

Publisert: 09.01.20 kl. 21:24

Mer om

Flere artikler