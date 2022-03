I STORFORM: For første gang er Mats Zuccarello i ferd med å gjennomføre en grunnserie i en NHL-sesong med mer enn ett poeng i snitt per kamp.

Zuccarello tangerte egen poengrekord etter utsøkt pasning

(Minnesota Wild – Boston Bruins 4–2) Han har blitt 34 år, men har aldri vært bedre. Med over 20 kamper igjen av grunnserien har Mats Zuccarello allerede tangert sin egen norske poengrekord i en NHL-sesong.

Mats Zuccarello har virkelig sitt livs sesong i NHL. Før Minnesota Wild spilte hjemme mot Boston Bruins natt til torsdag, norsk tid, sto han med imponerende 60 målpoeng på 50 kamper.

Det gode spillet har gjort at det bare har vært et tidsspørsmål før han ville tangere sin egen norske poengrekord i NHL, på 61 poeng (26 mål og 35 målgivende pasninger på 81 kamper) fra 2015/16-sesongen for New York Rangers.

Mot slutten av den første perioden kom målpoeng nummer 61 for sesongen for nordmannen, da han fra egen forsvarssone spilte en nydelig pasning gjennom til rekkekamerat – og lekekamerat – Kirill Kaprizov. Russeren takket og bukket, og satte inn sin andre scoring for kampen – totalt hans 75. målpoeng i NHL denne sesongen.

Wild vant til slutt kampen 4–2.

Zuccarello har denne sesongen totalt 19 mål og 42 målgivende pasninger på 51 kamper, et snitt på 1,196 målpoeng per kamp. Det er første gang i løpet av karrieren at han er på vei til å ha en sesong med over ett målpoeng per kamp.

Edmonton Oilers Connor McDavid topper poengstatistikken i NHL med 85 poeng på 59 kamper (1,44 poeng i snitt).

KNOLL OG TOTT: Mats Zuccarello (venstre) og Kirill Kaprizov (høyre) har begge levert strålende for Minnesota Wild denne sesongen. Her fra en tidligere kamp.

I løpet av de ni sesongene Zuccarello spilte i New York hadde han ytterligere tre sesonger over 50 poeng, med henholdsvis 59, 59 og 53 poeng.

Foruten Zuccarello, er Espen «Shampo» Knutsen den eneste nordmannen som har kommet over 50 målpoeng i løpet av en NHL-sesong. Det klarte han i 2000/01-sesongen, da han hadde 53 poeng (11 mål og 42 målgivende) på 66 kamper for Columbus Blue Jackets.

Zuccarello har spilt i 51 av de 59 til Wild denne sesongen. Fremdeles gjenstår det 23 kamper av grunnspillet, og dermed ligger det til en rette for at det kan bli en solid bestenotering for nordmannen.

Minnesota Wild styrer mot en plass i sluttspillet, og Zuccarello har tidligere fått mye skryt for rollen han har tatt i laget.

– Det som dere ikke ser, er lederegenskapene hans. Han tar ordet på de rette stedene, og når han snakker, så lytter de andre. Han sier de rette tingene, og å støtte oppunder det med arbeidsinnsatsen ... Det er en ting å jobbe den ene veien, men det er noe annet å jobbe bakover til egen sone. Han har gjort det i hele år, og han er åpenbart en leder for hockeyklubben vår på alle områder, sa trener Dean Evason tidligere i år.

På 669 grunnseriekamper i NHL har Zuccarello totalt 488 målpoeng (159 mål og 329 målgivende pasninger). I sluttspillet står han med 46 målpoeng (15 mål og 31 målgivende pasninger) på 84 kamper.