NORSK I SVERIGE: Mathis Olimb (32) er inne i sin åttende sesong for en svensk toppklubb. Her er landslagsveteranen i duell mot Sveriges keeper Viktor Fasth under OL i Sør-Korea i februar sist vinter. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

Norges VM-veteran: – Vi er favoritter mot Storhamar

ISHOCKEY 2018-10-21T10:22:12Z

Norges landslagsveteran Mathis Olimb (32) synes det er gøy at han endelig får møte et norsk lag i Champions Hockey League, og mener at hans Skellefteå er stor favoritt mot Storhamar i åttendedelsfinalen.

– Det er ingenting å lure på. Vi er favoritter. Det er vi ofte hjemme her i Sverige også. Men det hender vi går på «miner» i alle fall, sier Mathis Olimb til VG.

Landslags og VM-veteranen er langt fra ukjent med spill i Champions Hockey League. Han har spilt finale med Göteborg-klubben Frölunda (2015) og hans nåværende klubb Skellefteå vant sin gruppe før den fikk den norske regjerende dobbeltmesteren i trekningen til åttendedelsfinalen.

Forrige sesong, da Mathis Olimb spilte for Linköping i den svenske toppserien SHL, var Skellefteå i den svenske sluttspillfinalen. Torsdag gikk Mathis Olimb og hans nye klubb imidlertid på en smell i seriespillet mot Djurgården på hjemmebane.

0–5 er ikke noe Mathis Olimb gjerne blir påmint. Men det er på sin plass å minne om at Storhamar avanserte fra gruppespillet i Champions Hockey League (CHL) på bekostning av nettopp Djurgården.

– Jeg følger med Storhamar. Det de presterer i Get-ligaen og Europa er imponerende. At de kom seg foran Djurgården i gruppespillet, det er det bare å ta av seg hatten for. Djurgården er et av lagene som kan vinne (sluttspillet) her i Sverige, sier Mathis Olimb.

Han tilføyer at hans mangeårige landslagskollega Patrick Thoresen (34), Storhamars kaptein, har vært «veldig viktig i Europa» for Hamar-klubben.

Mathis Olimb sier at Skellefteå «satser på» CHL, selv om publikumsinteressen for ishockeyens mesterliga har vært lunken i Sverige. Han «husker» hvor stort det var for spillerne da Frölunda vant CHL-finalen (2016) året etter at han hadde vært med og tape den med Frölunda.

– Det er gøy med Storhamar. Jeg har aldri spilt mot norske lag i Champions Hockey League. Det skal bli spennende å se hvordan kampene ender, sier han.

Storhamar har hjemmekamp først. Den går 6. november i CC Amfi. Returkampen borte spilles enten 20. eller 21. november.

– Skellefteå er en stor utfordring for oss. Den er en av de største klubbene i Sverige og var i SHL-finalen forrige sesong. Vi kommer til å være forberedt til en inspirerende utfordring, og jeg vet at spillerne våre like store utfordringer, sier Storhamar-trener Fredrik Söderström foran de to kampene om retten til spille kvartfinale i ishockeyens Champions League.

PS! Storhamar møter Frisk på hjemmebane i CC Amfi i Get-ligaen søndag. Med seier i ordinær spilletid tar Hamar-klubben over tabelltoppen fra Vålerenga, som slo Manglerud Star 7–1 på bortebane lørdag.