SUSPENDERT: Sparta-spiller Marcus Bryhnisveen (23) avla positiv dopingprøve i forbindelse med en treningskamp mot sin forrige klubb Stjernen 21. august. Foto: Jon Anders Johansen

Dopingtatt ishockeyspiller skylder på kosttilskudd

ISHOCKEY 2018-09-25T14:10:10Z

Ishockeyspilleren Marcus Bryhnisveen (23) har overfor ledelsen i klubben sin forklart at forurenset kosttilskudd må være årsaken til at han har avgitt en dopingprøve som inneholder et forbudt middel.

Publisert: 25.09.18 16:10 Oppdatert: 25.09.18 16:33

– Det har han sagt til meg og Sparta. Det er hans ord, at det må skyldes et kosttilskudd. Det er det han har kommunisert, bekrefter styreleder Henning Svendsen i IL Sparta Elite overfor VG.

Spartas elitelag spiller i toppserien Get-ligaen. Klubben spiller tirsdag seriekamp mot Frisk Asker i Sparta Amfi.

Henning Svendsen forteller at han mandag var i kontakt med Sarpsborg-klubbens dopingtatte spiller Marcus Bryhnisveen og hans mor Heidi Bryhnisveen. Etter at saken ble kjent sist fredag, opplyst Sparta i en pressemelding at hun ville representere sønnen i forbindelse med den. VG fikk tirsdag kontakt med Heidi Bryhnisveen. Hun ville ikke svare på spørsmål angående saken.

VG har ikke lyktes i å få kontakt med Marcus Bryhnisveen.

Marcus Bryhnisveen avla den positive dopingprøven i forbindelse med Spartas treningskamp mot naboklubben Stjernen i Fredrikstad 21. august. Fire spillere fra Sparta skal ha blitt plukket ut for testing av dopingjegerne. Klubben fikk beskjed om den positive prøven sist onsdag, etter at Antidoping Norge hadde sendt brevet med den til spillerens adresse i Oslo.

Nytt spesialmagasin – 116 sider bare om norsk ishockey! Klikk HER for å kjøpe, og få magasinet rett hjem i din postkasse.

Marcus Bryhnisveen spilte forrige sesong for Stjernen. Han undertegnet kontrakten med Sparta 1. august. Før det trente han ifølge klubbens styreleder Hennings Svendsen ikke med Sparta. I påvente av eventuell dom i saken, er Bryhnisveen suspendert fra alle aktiviteter i regi av klubben – men han mottar avtalefestet lønn.

Organisasjonssjef Kristoffer Holm i Norges Ishockeyforbund forteller at han har sendt to meldinger til Heidi Bryhnisveen med anbefaling om at Marcus Bryhnisveen engasjerer en advokat som kan bistå ham i møtene med Antidoping Norge (ADNO). Den første samtalen mellom Marcus Bryhnisveen og ADNO skal ha foregått fredag. Den neste skal etter det VG forstår foregå onsdag.

Kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien vil ikke bekrefte tidspunkter for møter mellom partene. Gangen i saken er imidlertid at Antidoping Norge nå «innhenter informasjon» om den. Denne formidles til Påtalenemda, som deretter eventuelt anmelder saken til Domsutvalget i Norges idrettsforbund.

VG har vært i kontakt med Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, Norges Ishockeyforbund, Domsutvalget og kjente idrettsjurister med spørsmål om de kjenner til om Marcus Bryhnisveen har engasjert en advokat til å bistå ham. Tirsdag ettermiddag tyder responsen fra disse foreløpig ikke på det.