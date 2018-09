SNART START: Vålerengas trener Roy Johansen (t.v) og sportssjef Espen «Shampo» Knutsen måtte lede sitt Get-liga-lag på hjemmebane på bortebane i Furuset Forum forrige sesong. Nå ser det ut til at de må gjøre det to sesonger til, til og med 2019/20. Bildet er tatt for tre uker siden ved byggeplassen til Nye Jordal Amfi. Foto: Delebekk, Bjørn S.

«Shampos» juledrøm knust: Nye Jordal utsatt til sommeren 2020

Vålerengas sportssjef Espen Knutsen (46) må slutte å drømme om å flytte inn i sin nye hjemmearena før jul 2019. Entreprenør NCC står fast på at den ikke vil være klar til bruk før sommeren 2020.

– Jeg tipper en gang i løpet av neste sesong, og ber til gud om at den er klar til før jul 2019. Slik at vi kan spille kampene der i romjulen, og så kunne glede oss til å spille sluttspillet (våren 2020) i den, uttalte Espen «Shampo» Knutsen til VG for tre uker siden.

Vålerenga starter Get-ligasesongen med hjemmekamp mot NM-finalist Lillehammer på bortebane i Furuset Forum søndag, men «Shampo» klamrer seg fortsatt til håpet.

Kommunikasjonsjef Tor Heimdahl i NCC Norge understreker og gjentar imidlertid onsdag beskjeden de offentliggjorde i mai om ytterligere utsettelse av ferdigstillelse:

- Vi tar sikte på at Nye Jordal Amfi skal stå ferdig sommeren 2020. Vi er faglig trygge på at vår fremtidsplan er riktig, sier han til VG.

Konfrontert med den siste «utviklingen», sier Espen Knutsen at han fortsatt håper «i og med at kommunen står på sitt». Han innser imidlertid at håpet svinner ved at NCC står på sitt, og at - hevder han - han hver dag «bare ser seks-syv arbeidere på byggeplassen».

5.500 tribuneplasser Nye Jordal Amfi skulle opprinnelig stått ferdig til bruk høsten 2018, halvannet år etter at rivningen av Jordal Amfi (åpnet 1951) samme sted startet senvinteren 2017. Nye Jordal Amfi skal være et idrettsanlegg for bredde og toppidretten (Vålerenga Ishockey) Pris: 694 millioner per i dag Byggherre: Kultur og idrettsbygg Oslo KF Totalentreprenør: NCC Norge A/S Arkitekt: Hille Melbye Bruttoareal: Ca. 13.000 kvadratmeter Bruksareal: Ca. 11.500 kvadratmeter Tribuneplasser: Ca. 5.500 Tribune-rader: 24 Kilde: Oslo kommune

Drømmen knust, med andre ord. Vålerenga må spille sine hjemmekamper i Furuset Forum denne sesongen, og den neste sesongen.

Utbygger Kultur og idrettsbygg (KID) i Oslo kommune mener at Nye Jordal Amfi skal stå ferdig høsten 2019, det vil si til serieåpningen sesongen 2019/20. Den skulle opprinnelig ha stått ferdig nå, det vil si til serieåpningen 2018/19-sesongen.

– Det er vanskelig å forstå at det er behov for å brukte og et halvt år på noe som skulle ta halvannet, sa KID-direktør Eli Grimsby for tre måneder siden.

Nå er hun også konstituert direktør i Oslo kommunes Boligbygg. Jobbene som «dobbeltdirektør» medfører at hun overlater til kommunikasjonsjef Haakon Berg Jensen å svare på følgende spørsmål:

1) Har entreprenør NCC nå - tre måneder senere - gitt KID en tilfredsstillende forklaring på hvorfor ikke arenaen vil stå klar til bruk i sept 2019 - men først sommer 2020?

– Foretaket (KID) har orientert byråden om at vi i løpet av august har mottatt et brev fra NCC hvor de opprettholder sine krav om fristforlengelse og hvor det fremkommer at de ikke følger en fremdriftsplan for å ferdigstille hallen til sept. 2019, svarer kommunikasjonsjef Haakon Berg Jensen.

– Vi følger entreprenør tett, og forventer fremdeles at NCC gjør det de kan for å sikre en ferdigstillelse i tråd med byggherrens krav (høst 2019). Utover det kan vi ikke kommentere vår kontraktoppfølging av NCC, ref. spm .2 og 3

2) Har KID/Oslo kommune som utbygger pålagt NCC å ferdigstille anlegget til september 2019?

3) Hvis nei, hvorfor ikke?

– Dette er kontraktuelle forhold og knytter seg til hvordan KID forvalter kontrakten med NCC, og forhold vi ikke ønsker å kommentere, svarer Haakon Berg Jensen i KID.

4) Er ekstrabevilgning på 141 mill i år inkludert tidligere budsjettert 60 mill «usikkerhetsavkastning»?

5) Er nåværende kostnad mao 694 mill eller 634 mill?

6) Hva skal ekstra 141 millioner dekke?

Svar fra KIDs kommunikasjonsjef: - Ekstrabevilgningen inkluderer ikke den tidligere usikkerhetavsetningen. Budsjettrammen er på 694 millioner kroner.

– Den økte rammen skal dekke kostnader knyttet til byggeprosjektets utfordringer med vanskelige grunnforhold. Det et også lagt inn ekstra midler for å bedre kvaliteten på det visuelle utstyret i hallen. Ref PM av pressemelding av 16.05.2018.

Mengden alunskifer og kulverten med dens innhold Hovin-bekken er angivelig årsaker til at fremdriften er forsinket med over hundre prosent, og at kostnadene til nå har økt med et par hundre millioner. Kommunikasjonsjef Tor Heimdahl i NCC svarer på spørsmål fra VG at han ikke tror Oslo kommune har feilinformert entreprenøren da det kom frem at kulverten lå høyere i terrenget enn antatt.

– Vi foreslo å legge den rundt anlegget, men kommunen takket nei, sier han.

Det medfører «en rekke tidskonsekvenser», tilføyer kommunikasjonsjef Tor Heimdahl i NCC.