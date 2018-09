GULL TIL GRÅSTEIN: James Sixsmith (t.v.) er spillende trener for Lørenskog i 2. divisjon, mens Martin Strandfeldt (t.h) er styreleder i Hafrsfjord Kings, som trakk seg fra 2. divisjon for to dager siden. Bildet er fra NM – finalene mellom Lørenskog og Stavanger Oilers for seks år siden. Foto: Skibstad, Kent / Scanpix

Hockey-rot: Stavanger-lag trakk seg to dager før seriestart

Lørenskogs spillende trener James Sixsmith (34) er «veldig frustrert» etter at klubbens serieåpning fredag er avlyst fordi Stavanger-laget Hafrsfjord Kings for to dager siden trakk seg fra 2. divisjon – bare noen måneder etter Lørenskogs degradering fra toppserien Get-ligaen.

– Jeg visste ikke noe om det før tirsdag kveld. Det er veldig frustrerende på bakgrunn av at vi ble straffet for teknikaliteter og måtte flytte ned i 2. divisjon, og fordi vi prøver å gjøre noe seriøst. Jeg hadde håpet at forbundet ville tillate oss å spille i 1. divisjon, sier Lørenskogs spillende trener til VG.

Amerikaneren valgte å fortsette i klubben da den ble degradert fra Get-ligaen til 2. divisjon etter forrige sesong. Lørenskogs mål er å være tilbake i toppserien, nå bestående av ni lag på grunn av Lørenskogs «fall», om to år. Kommende sesong i 2. divisjon ble for to dager brått ikke helt som Sixsmith & co. hadde sett for seg.

Lørenskog skulle ha åpnet seriesesongen med tre bortekamper mot Hafrsfjord Knight på bortebane i Siddishallen i Stavanger fredag, lørdag og søndag. I går, onsdag, ga Stavanger-klubben skriftlig beskjed til Norges Ishockeyforbund om at den måtte trekke «laget» fra 2. divisjon.

2. divisjon består nå av fire lag: Bergen, Haugesund, Lørenskog og Ski. Lørenskogs første seriekamp er dermed 4. november. Frem til desember vil de ha spilt tre kamper. Seriesesongen vil bestå av 18 kamper. Antagelig rykker to lag opp til 1. divisjon bestående av 10 lag.

Det betyr at det er 23 lag totalt i de tre øverste divisjonene, kalt «prestasjon senior». Mot tidligere 27.

Hafrsfjord Knights styreleder Martin Strandfeldt beklager at den «ikke har opptrådt etter boken». Men den tidligere toppscoreren for Stavanger Oilers i Get-ligaen understreker at det ville vært sportslig uforsvarlig ikke å si takk for seg. Ifølge svenske Strandfeldt «hadde» laget 15 til 20 spillere da sesongen startet, før plutselig mange hoppet av på grunn av serieoppsettet med fredags og helgekamper.

– Da sto vi igjen med seks til syv spillere som holder mål, forklarer eks-måljeger Martin Strandfeldt.

Han tilføyer at «norsk ishockey blør kraftig». Martin Strandfeldt (37), som spilte åtte sesonger for Stavanger Oilers frem til 2014 og startet Hafrsfjord Kings for fire år siden, mener antall unge spillere som «kommer opp» er for få og påpeker at «det bare fins» rundt 400 seniorspillere på noenlunde nivå i Norge – og at fem til seks av de beste på hvert lag er utlendinger.

Sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund sier at ønskelig antall lag i de tre øverste divisjonene er 30, men vedgår at det kanskje er for ambisiøst. Han påpeker at det tar tid å bygge opp toppklubber, og viser til det nyopprykkede Get-ligalaget Ringerike Panthers – og 1. divisjonsklubben Narvik som sa nei til å erstatte Lørenskog i Get-ligaen foran denne sesongen.

– Fire lag i 2. divisjon er fryktelig synd og et dårlig tilbud til de som er der. Men vi kan ikke flytte opp lag etter skjønn, sier han med tanke på at James Sixsmith og Lørenskog mener det ville vært en bedre «løsning» å la dem starte på nytt i 1. divisjon etter tvangsnedflyttingen i vår.