AVGJØRELSEN: Austin Cangelosi setter inn vinnermålet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Lillehammer vant hockeyfesten i Håkons Hall

ISHOCKEY 2018-11-17T19:30:03Z

(Lillehammer – Storhamar 3–2) 9165 tilskuere tok turen til Håkons Hall for å se Mjøs-derbyet der amerikanske Austin Cangelosi (24) ble matchvinner for Lillehammer, som slo serieleder Storhamar.

– Jeg synes vi spiller veldig bra i hele tredje periode. Egentlig siste halvdel av kampen, sa Lillehammer-trener Mikel Kvarnström til TV 2 etter seieren mot erkerivalen på den andre siden av Mjøsa.

Fire minutter og 39 sekunder gjensto av tredje og siste periode da Cangelosi ble spilt frem av tidligere Storhamar-spiller Alexander Reichenberg. 24-åringen timet avslutningen perfekt, og lirket pucken forbi Storhamar-keeper Olof Östlund.

Lillehammer tok ledelsen 1.45 ut i første periode. Stian Kallerud Nystuen fikk lirket pucken via skøyten til en Storhamar-spiller og forbi keeper. Han hadde plukket opp en retur på et skudd fra Reichenberg, som var involvert i alle scoringene.

Men Storhamar kom voldsomt tilbake i starten av andre periode. Først utlignet Niklas Fogström til 1–1 da han løftet pucken opp i hjørnet til venstre for keeper. Da var det spilt fire minutter av andre periode, og litt under fire minutter senere sørget Eirik Salsten for 2–1-ledelse til bortelaget.

Lillehammer misbrukte en rekke store sjanser i midtperioden, og Joey Benik hadde tre av dem.

2–2-scoringen kom ikke før i starten av sisteperioden. Adrian Saxerud Danielsen spilte glimrende frem til Reichenberg, som banket pucken i nettet.

Deretter misbrukte Cacgelosi en gigantsjanse for Lillehammer da han satte pucken utenfor åpent mål. Ikke rart amerikaneren var lettet etter at han likevel ble matchvinner:

– Det var mye energi fra tilskuerne, og det å vinne en kamp som dette er ganske surrealistisk. Det er en ekstra rivalisering mellom lagene, og det føler du virkelig ute på isen, sa han til TV 2 etter kampen.

PS! Lillehammer hadde for anledningen byttet ut sin vanlige hjemmebane Kristins Hall, med Håkons Hall – arenaen med tre ganger så stor tilskuerkapasitet.