STJERNESKUDD: Her blir østerrikske Marco Rossi (19) presentert på NHLs TV-kanal etter å ha blitt valgt først av Minnesota Wild under draftet i New Jersey natt til onsdag norsk tid. Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rossi (19) ofret alt for å bli Zuccas nye lagkamerat

Faren til Marco Rossi (19) ofret jobben og nesten livet for at sønnen skulle bli Østerrikes neste NHL-stjerne og natt til onsdag lagkamerat med Mats Zuccarello (33) i Minnesota Wild.

Nå nettopp

– Det passer perfekt. De trenger en senter. Jeg er en senter. Jeg er hundre prosent klar, uttalte blott 19 år gamle Marco Rossi ifølge The Athletic etter å ha blitt valgt som nummer ni totalt under NHL-klubbenes årlige talentvalg – «draftet» – tirsdag amerikansk tid.

Han ble førstevalget til Minnesota Wilds general manager (sportssjef) Bill Guerin. Ekspertene som har fulgt tenåringen fra Feldkirch i Østerrike i mange år mener han allerede er god nok til å spille for Wild når neste NHL-sesong ifølge ligaens øverste sjef Gary Bettman vil starte 1. januar 2021.

Senterspilleren som bare er 176 centimeter høy og veier 84 kilo karakteriseres som fryktløs, med en voldsom styrke fra rundt midjen og ned i bena.

Slik trente blant annet da 18 år gamle Marco Rossi i sommer:

Og nettopp «fryktløs» er antagelig hovedårsak til at Marco Rossi etter alt å dømme vil bli Østerrikes nye NHL-stjerne. I likhet med skinasjonen Norge, har ikke alpinnasjonen Østerrike fostret særlig mange av dem. Til dato har åtte nordmenn spilt i verdens beste liga, mot 13 østerrikere – blant de mest kjente er Tomas Vanek og Michael Grabner.

Norske spillere i NHL Mats Zuccarello – New York Rangers, Dallas Stars, Minnesota Wild, Bjørn Skaare – Detroit Red Wings, Espen Knutsen – Mighty Ducks of Anaheim, Columbus Blue Jackets, Anders Myrvold – Colorado Avalanche, Boston Bruins, Detroit Red Wings, New York Islanders, Jonas Holøs, Colorado Avalanche, Ole Kristian Tollefsen – Columbus Blue Jackets, Patrick Thoresen – Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers, Andreas Martinsen – Colorado Avalanche, Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks Vis mer

Marco Rossi bestemte seg imidlertid tidlig for at han ville bli det, uansett omkostninger og oppofrelse. Standhaftigheten medførte at faren Michael Rossi (46), mangeårig østerriksk ishockeyspiller, mistet sin sivile jobb, fikk helseplager og var nær ved å måtte bøte med livet – sitt eget og sønnens, ifølge Marco Rossi.

les også Emilio Pettersens tips til unge talenter: Slik ble jeg NHL-proff

Marco Rossis fødested Feldkirch har sterke ishockeytradisjoner i Østerrike. Men Marco Rossi og faren mente den lokale konkurransen var for svak. 10 år gammel ble han «hockey-pendler» over grensen til Sveits, som har en sterkt ishockeykultur og er kjent for sin ungdomssatsing.

les også 18-åring fra Sveits: Hetest i hockeyverden nå

Seks dager i uken i fire år var faren sjåfør for Marco, frem og tilbake – tre timer og 27 mil totalt i bil hver ettermiddag og kveld for å trene med lag i Zürich.

– «Takk» strekker ikke til for å takke dem for alt de gjorde for meg. Uten dem, ville jeg ikke vært her nå, sier Marco Rossi med tanke på faren, moren og sine to søstre.

FERDIGHETSRIK: Marco Rossi i aksjon under en såkalt skills-konkurranse i Hamilton i Canada i januar. Foto: Peter Power / The Canadian Press

– Du tror det kanskje vil gå galt en gang. Jeg ba hele tiden, fordi det ikke er normalt, sier Marco Rossi med tanke på alle de lange kjøreturene med faren bak rattet.

Dette sa Marco Rossi til Minnesota Wild-fansen onsdag:

Som regel var de to tilbake i Feldkirch ved midnatt.

Dagen etter sto faren opp for å gå på jobb klokken fem, Marco klokken seks for å dra til skolen, der faren igjen plukket ham opp ved firetiden. Marco Rossi minnes at strabasene gikk utover farens helse. En gang misset han en vant avkjøring, og merket det ikke før 40 minutter senere. Farens hender ble stive og misfargede, og han svettet «voldsomt».

– Det var veldig vanskelig for hele familien, spesielt faren min. Han mistet to jobber i løpet av den tiden. Kroppen hans hadde ikke godt av det. Mentalt var det veldig tøft. Men det var til det beste for meg, sier Marco Rossi.

les også «Zucca»s lagkamerater forsvinner – NHL-ekspert bekymret

– Da jeg var 13 år forsto jeg at jeg ikke lenger kunne gjøre dette for moro skyld; kjøre så mange timer for å trene. Fra da tok jeg det veldig seriøst og bestemte meg for å spille i verdens beste liga en dag, sier Marco Rossi ifølge The Athletic.

For to år siden flyttet han til Canada for å spille i den kanadiske juniorligaen for Ottawa 67’s (som avdøde Bjørn «Botta» Skaare spilte for sesongen 1977/78). Siste sesong scoret han 39 mål og la 81 målgivende pasninger i løpet av 56 seriekamper og ble han kåret til Ontario Hockey Leagues mest verdifulle spiller (MVP).

Publisert: 07.10.20 kl. 19:12