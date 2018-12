KRITISK: Sjur Robert Nilsen mener norske ishockey-spillere er avhengig av akseptable lønninger for at norsk hockey skal utvikle seg. Foto: Helge Mikalsen

Sparta-treneren har skrudd opp lønningene: – Et spørsmål om hvor lenge folk gidder

FREDRIKSTAD (VG) Sparta-trener Sjur Robert Nilsen forteller at de har gjort et bevisst valg med å skru opp lønnen til sine norske spillere, men han skulle ønske de kunne gjort det i større grad.

Nylig skrev VG at 7 av 10 spillere i Get-ligaen mener lønnen lagkameraten får er urimelig lav.

– Det henger ikke i hop at man skal trene 1–2 ganger om dagen i 12 måneder og tjene 30.000 kroner på det. Det er et spørsmål om hvor lenge folk gidder når du ikke engang har råd til å ta med deg kjæresten 14 dager til syden med pengene du tjener på hockeyen, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen til VG.

Skrur opp lønnen til lokale spillere

Inntektstallene for 2017 viser at en rekke av Spartas spillere i alderen 18 til 24 år hadde en samlet inntekt på under 100.000 i året.

– Vi har gjort et bevisst valg med å skru opp lønnen til unge, lokale spillere. Ikke veldig mye, men innenfor de rammene vi har mulighet til i vårt budsjett, vi skulle ønske vi hadde mulighet til å gjøre det i enda større grad, forklarer han.

Nilsen styrer klubben i Get-Ligaen med flest lokale spillere. Hele 15 i sarpingenes A-stall er bortimot vokst opp i Sparta Amfi.

Vålerenga-spiller Martin Røymark har sagt til VG at unge spillere må ha såpass god lønn at de kan fortsette satsingen på hockey når de kommer opp på et A-lag i voksen alder.

– Det løftet vi har gjort så de unge tjener et sted mellom 80- og 140.000 kroner brutto er et minimum. Den største utfordringen til Sparta og norsk hockey for at vi skal kunne beholde plassen i A-VM i fremtiden, er å gi norske spillere bedre muligheter til å ha ishockey som full stilling, utdyper Nilsen, som selv er med som assistenttrener rundt det norske landslaget.

– Fasiliteter viktig

VG møter Nilsen i Stjernehallen. På et lite trenerkontor i bortegarderoben, i en falleferdig hall, som etter planen skal byttes ut med en splitter ny moderne hall i 2022.

Det har kun gått en liten halvtime siden laget hans tapte Østfold-derbyet, men Sparta-treneren snakker med brennende engasjement om sine tanker rundt hvordan norsk ishockey kan utvikle seg, og trekker en lokal parallell til byen vi er i.

– På 80-tallet var det ikke så store forskjeller i økonomi mellom fotball og hockey, men vi har ikke klart å være attraktive nok økonomisk slik som fotballen har vært. Se bare på Fredrikstad Fotballklubb, som har vært mer eller mindre helprofesjonelle i 2. divisjon i år. Det er det ikke mange nede i Stjernen-garderoben som er, ei heller hos oss, påpeker han.

Nilsen er klar på at klubbene selv må gjøre seg attraktive og skape den økonomien som kan legge grunnlaget for bedre vilkår for norske spillere.

– Skal sporten ha rammebetingelsene er man avhengig av bedre fasiliteter til publikum. Vi bor i et rikt land hvor det er helt naturlig å dra til New York å se Mats Zuccarello eller på helgetur til Karlstad i en topp moderne hall, da er det vanskelig å lokke folk til Stjernehallen, forklarer Nilsen, etter et lokaloppgjør som kun hadde 1300 solgte billetter, og glisne tribuner.

– Det går et tog som går i norsk ishockey nå. Stavanger har gått i bresjen med en topp moderne hall og omsetter for over 100 millioner. Vålerenga er på vei med Jordal, Frisk Asker skal ha ny hall og Lillehammer har tegninger klare. Vi i Sparta gjort en del i år, men det holder ikke om vi skal være med i toppen.

Han avslutter med å skryte av Storhamar, klubben han trente i 2016/17-sesongen, som han mener har klart å skape et produkt som folk på Hamar vil ha.