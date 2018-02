Sparta Sarpsborg sikret eliteseriemedalje

Publisert: 06.02.18 21:14

Sparta Sarpsborg er garantert medalje i eliteserien i ishockey etter 2-1-seier mot Manglerud Star, samtidig som Lillehammer slo Frisk Asker 6-2 tirsdag.

Tirsdagens eliteserierunde var den siste før OL-pausen, og Sparta Sarpsborg kunne med seier mot Manglerud Star være garantert minst bronse to serierunder før slutt.

Forutsetningen var at tredjeplasserte Lillehammer nektet Frisk Asker seier.

Etter en målløs første periode i både Kristins Hall og Manglerud Ishall begynte brikkene å falle på plass. Håkon Stormli scoret midtperiodens eneste mål for Sparta, mens Brendan Ellis sørget for at Lillehammer ledet 3-2 før siste periode.

Troy Rutkowski sikret seieren for Sparta Sarpsborg i siste periode, før Steffen Ratejczak fikk inn et trøstemål etter videodømming. Lillehammer og Nick Dineen, David Morley og Joey Benik la på til 6-2-seier mot Frisk Asker.

Frisk Asker har fire poeng opp til tirsdagens motstander med to serierunder igjen og er avhengig av hjelp fra andre for å kunne få medalje.

Den suverene serievinneren Storhamar innkasserte nok en seier tirsdag. Tabelljumbo Kongsvinger yppet seg og ledet 1-0 etter første periode etter scoring av Valter Rönning, men i andre og tredje periode rant målene inn i feil mål for bunnlaget da Storhamar vant hele 7-1.

Hamarsingene måtte klare seg uten landslagsuttatte Steffen Thoresen, men tok likevel en ny seier.

Eliteserien ishockey tirsdag, 43. runde:

Lillehammer – Frisk Asker 6-2 (0-0, 3-2, 3-0), Manglerud Star – Sparta 1-2 (0-0, 0-1, 1-1), Stjernen – Lørenskog 2-1 e.f. (0-0, 0-1, 1-0, 1-0), Storhamar – Kongsvinger 7-1 (0-1, 4-0, 3-0), Stavanger – Vålerenga 5-6 e.str. (1-1, 3-1, 1-3, 0-0, 0-1).