Rasende Zucca etter Rangers-tap: – Lei av å se det samme pisset

NTB

Publisert: 02.02.18 06:34

(New York Rangers - Toronto Maple Leafs 0–4) Mats Zuccarello (30) var alt annet enn fornøyd etter at New York Rangers gikk på en skikkelig smell mot Toronto Maple Leafs.

– Jeg har sagt det for mange ganger. Nå orker jeg ikke mer. Jeg er lei av å se det samme pisset hele tiden, sier Zuccarello til Nettavisen .

Tapet kommer samtidig som det ryktes at Rangers-manager Jeff Gorton ikke tror laget er i stand til å vinne Stanley Cup og dermed vil sende flere stjerner, inkludert Zuccarello, bort for å bygge et nytt lag.

– Jeg vet ikke. Det er ikke mange som vil ha oss sånn som vi spiller nå. Det får vi ta hvis den tid kommer, sier 30 år gamle Zuccarello.

Justin Holl og James van Riemsdyk sørget for de to første scoringene i første periode. Midtperioden startet på verst tenkelige vis for Rangers da Patrick Marleau satte inn sin 17. scoring for sesongen etter 52 sekunder. Zach Hyman la på til 4–0 to minutter senere.

– Vi kommer fra fem dager fri og har null gnist. Det er helt sykt. Man skulle tro at man kom tilbake med en helvetes «go», men det er helt dødt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for å være ærlig, sier Zuccarello.

Zuccarello hadde ingen skudd på mål på sine 16.55 minutter på isen. Nattens tap sender Rangers ned på 10.-plass i den østre avdelingen av NHL.

Nattens NHL-resultater:

Boston Bruins – St. Louis Blues 3-1, Buffalo Sabres – Florida Panthers 2-4, Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 2-0, New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 4-3, New York Rangers – Toronto Maple Leafs 0-4, Ottawa Senators – Anaheim Ducks 2-1 e.f., Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 2-3 e.f., Nashville Predators – Los Angeles Kings 5-0, Arizona Coyotes – Dallas Stars 1-4, Calgary Flames – Tampa Bay Lightning 4-7, Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 3-4 e.f., Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks 4-2.