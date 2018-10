Patrick Thoresen og Storhamar vant borte mot tsjekkiske Ocelari Trinec i Mesterligaen. Tidligere på kampdagen fikk Thoresen tre kampers utestengelse. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Thoresen slo tilbake etter straffen fra forbundet: - Altfor strengt

ISHOCKEY 2018-10-09T18:24:25Z

(Ocelari Trinec-Storhamar 2–3) Patrick Thoresen fikk først en utestengelse på tre kamper for slaget mot hodet til en motspiller sist helg. Noen timer senere slo han og lagkameratene i Storhamar tilbake med en sterk seier i mesterligaen. Nå mener Thoresen at han er straffet feil.

Nils Christian Mangelrød

NTB

Publisert: 09.10.18 20:24 Oppdatert: 09.10.18 21:42

For bråket fra sist helg da Storhamar slo Stavanger Oilers i Stavanger ble dratt med inn på den nye kampdagen. Begge brødrene Thoresen var sterkt involvert i det som ble en svært opphetet stemning sist helg. Etter at Patrick Thoresen ble innmeldt av Stavanger Oilers for et slag mot hodet på en av deres spillere kom dommen fra Ishockeyforbundet i dag, tre kampers utestengelse. Det betyr at han først kan være tilbake på isen 21. oktober, om 12 dager.

– Jeg syns det er altfor strengt. De dømmer meg for takling mot hodet når det er et slag mot hodet. Jeg forsvarer ikke selve handlingen for jeg burde fått minutter i kampens hete. Hvis de skulle gitt meg noe så hadde en kamp vært maks, skriver Patrick Thoresen i en sms til VG rett etter kampslutt i Tsjekkia.

Også Steffen Thoresen ble straffet med to kampers utestengelse etter samme episode, der han også fikk matchstraff. Da VG prater med Patrick Thoresen senere på kvelden forteller han at han ikke kommer til anke straffen.

– Jeg har sett hvordan det går med andre spillere som anker. Jeg får bare si takk for tre kamper og ta det, sier Thoresen som ble mest overrasket da han fikk vite straffen.

Men derimot kunne han og lagkameratene glede seg over å slå tilbake med seier over tsjekkiske Ocelari Triniec. Svenske Victor Svensson ble matchvinner på slutten av tredje periode da Storhamar slo tsjekkiske Ocelari Trinec med 3-2 i mesterligaen i ishockey tirsdag.

– Det er gode hockeytradisjoner i denne klubben og det er topp tsjekkisk motstand. Det er vanskelig å sammenligne store seire opp mot hverandre. Men at Storhamar en liten klubb fra en liten hockeynasjon slår en så anerkjent klubb da begge spiller for drømmen om play-off er for meg sterkt, sier Thoresen.

Når det tsjekkiske laget nå gjester Hamar om en uke er det en avgjørende kamp i gruppespillet. Men Storhamar må også ha hjelp for å gå videre. De er avhengig av at finske Tappara slår Djurgården i sin kamp.

Håp om avansement

Bortsett fra en litt tung midtperiode leverte Storhamar en meget god bortekamp. Nå står laget fra Hamar med 6 poeng etter at fem kamper spilt i gruppe E. Dermed lever fortsatt håpet om å avansere til cupspillet.

Tidlig i 1. periode ga Robin Dahlstrøm gjestene fra Hamar en bra start på kampen. Victor Svensson gravde pucken fram fra rundvantet og fant Dahlstrøm foran mål. Patrick Thoresen fikk også assist på målet.

Hjemmelaget presset hardt på for å få utligningen, men Oskar Östlund sto glimrende og reddet samtlige tolv skudd i åpningsperioden.

Han måtte derimot kapitulere 2.20 ut i midtperioden på Ondej Kovarciks avslutning etter klikk-klakk-hockey fra hjemmelagets side. Med to Storhamar-spillere i utvisningsboksen sendte Tomas Marcinka Trinec opp i 2-1

Fredrik Söderströms mannskap var gode innledningsvis i tredje periode. Steffen Thoresen hadde en kjempesjanse, men bommet på pucken i avgjørende øyeblikk. Eirik Salsten gjorde det meste riktig da han limte pucken i krysset og utlignet til 2-2 for de blågule fra Hamar.

– Veldig bra periode så langt. Nå går vi for seier, for vi trenger seks poeng, sa Söderström fra boksen under et stopp i spillet.

Avgjorde på slutten

I en timeout fire minutter før ordinær tid var ute ba han Östlund forlate buret ved første og beste anledning.

1.21 minutter før slutt ble Victor Svensson matchvinner etter en flott framspilling av Patrick Thoresen.

Storhamar åpnet turneringen med å slå finske Tappara etter straffer og tok to poeng. Laget tok også ett poeng mot Djurgården på hjemmebane etter å ha tapt i forlengning. Siden den gang har det blitt to solide bortetap for de samme lagene.

Det tsjekkiske laget gjester Hamar neste tirsdag og Thoresen kommer nå til bruke utestengelsesperioden til å bygge opp kroppen mot det som skjer videre utover høsten.

– Det blir en type opptreningsperiode de neste ti dagene, sier Thoresen.

To kamper ble også spilt i den hjemlige Eliteserien i Ishockey tirsdag kveld. Vålerenga slo Frisk Asker 4–0 og Sparta slo Ringerike 5–0. Dermed topper Vålerenga tabellen foran Storhamar.