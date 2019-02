RAMMET AV HJERNERYSTELSER: Storhamars veteran Christian Larrivée (t.v) var satt ut av spill i flere måneder etter en hjernerystelse for to og et halvt år siden. Denne sesongen har Lillehammers unge landslagsspiller Jacob Lundell Noer (t.h) pådratt seg to hjernerystelser. Bildet er fra forrige sesong. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Her er «epidemien» som rammer Hockey-Norge

2019-02

Hjernerystelsene rammer norske ishockeyspillere og Get-ligalagene kanskje mer enn noengang og nærmest av uforklarlige årsaker, selv om bevisstheten og oppmerksomheten rundt «epidemien» er skjerpet de siste årene.

Publisert: 05.02.19 10:02

– Nå blir det tatt opp i mye større grad. Men det er faktisk litt for mye av det, sier landslagssjef Petter Thoresen (57) til VG.

Da han var trener for Stavanger Oilers (2009–16), ble rundt 10 av spillerne hans i løpet av en kort periode bokstavelig talt slått ut av hodeskader og hjernerystelser. Tre så alvorlig at de ble tvunget til å legge opp.

De siste sesongene har Stavanger Oilers imidlertid «vært lite plaget», forteller klubbens mangeårige general manager Pål Higson. De har ikke gjort noe konkret som kan være åpenbar årsak til at antall hodeskader og hjernerystelser er gått ned. Men det påses at spillerne bruker skikkelige tann og munnbeskyttere, beskyttelsesutstyret er byttet ut til fordel for et med mykere polstring - og vantene og beskyttelseglasset rundt isen er byttet mot «mykere» typer.

Vondt å se TV

Frisk Asker slo Stavanger Oilers 6–1 tirsdag, med fire spillere på skadelisten. Ingen oppført under «hjernerystelse». Frisk har kun hatt én spiller ute med det denne sesongen, mot to-tre forrige sesong.

Paradoksene er at Get-ligakollegene Sparta Sarpsborg og Lillehammer denne sesongen har hatt hele åtte og seks spillere ute med hjernerystelser. Noen av dem er ennå ikke tilbake i spill, flere måneder etter at de ble påført hjernerystelsen.

– Den første merket jeg først etter noen dager. Det var vondt å se på lys, jeg ble kvalm og fikk litt hodepine. Jeg var ute litt over en uke. Da jeg fikk den andre, hadde jeg hodepine hver dag i en uke. Det var vondt å se på TV og lys. Da var jeg ute to til tre uker, sier Lillehammers unge landslagsspiller Jacob Lundell Noer (20) til VG.

Forrige sesong ble han kåret til årets nykommer i Get-ligaen , denne sesongen har han pådratt seg karrierens to første hjernerystelser: Mot Storhamar i Håkons hall 17. november (Winter Classic): «En liten takling og et uhell; jeg slo hodet litt feil mot vantet.» Mot Sparta i Kristins hall 9. desember: «Jeg ble taklet fra «blindsiden» uten å ha pucken. Jeg fikk en nakkeslang og slo hodet mot isen.»

Hos Vålerenga kan hverken trener Roy Johansen eller markedssjef og tidligere reservekeeper Glenn Jensen - «bank i bordet» - komme på noen spillere som har vært ute med hjernerystelse denne og forrige sesong. Serielederen har imidlertid spillere som har fått erfare hva en alvorlig hjernerystelse kan innebære, blant andre landslagsbacken Daniel Sørvik.

– Det er mange sammenlignet med foregående sesonger. Bortsett fra at alt går mye fortere, fins det ingen god forklaring. Det er litt av et mysterium, sier sportssjef Atle Svensrud i Lillehammer IK.

– Jeg vet ikke hvorfor det er så mange denne sesongen, sier Henrik Borge i Sparta.

Forrige sesong fikk «bare» tre Sparta-spillere diagnosen hjernerystelse.

Tilfeldigheter

Borge har siden 2014/15-sesongen vært fysisk trener og manuell-terapeut for laget som ledes av landslagets assisterende trener Sjur Robert Nilsen. Han har nøye fulgt opp spillerne som er blitt rammet av hjernerystelser, men «vet ikke» hvorfor det tar lang tid for enkelte å bli friske fra hjernerystelser.

Han peker på forskjellige grunner til at hodeskadene og hjernerystelsene inntreffer.

– Traumene kan komme av en «direkte skulder», albue, at spilleren er uheldig og og sklir (og faller forkjært), og så er det et par som ikke er pene, sier fysio -og manuell-terapeut Borge - og mener med det «stygge» taklinger fra motspilleres side.

– Det er i stor grad snakk om tilfeldigheter, summerer han.

Det er trener Sjur Robert Nilsen enig i. Han er imidlertid også inne på at det høye antallet hjernerystelser i Sparta kan ha å gjøre med at laget hans består av mange unge spillere, uten samme oversikt og erfaring som eldre og «bedre» spillere. De unge spillerne kan være puck-førende, og dermed tillatt å takle, «uten tanke for risiko». Han gir et billedlig eksempel på hvordan det kan arte seg: - Kjører du i en vei fra foran et «full stopp»-skilt, bør du ikke bli overrasket over at annen bil kjører inn i deg.

To år: 58 hode -og nakkeskader Norges ishockeyforbunds lisensordning inkluderer en spillerforsikring. Den innebærer at skader blir registrert og rapportert. Her oversikten (utvalg) over typer/antall skader 2017/18: Ankel: 39 Ansikt: 34 Ansikt/tenner: 6 Tenner: 70 Fot: 20 Hals/nakke: 16 Hode: 42 Kne: 135 Skulder: 94 I tidsrommet 2013 til 2018 ble det blant annet registret og rapportert 135 hodeskader, 13 skader «hode/ansikt, uspesifisert», 48 nakkeskader, seks skader «hals».

Henrik Borge mener hjernerystelser i ishockey begynner å bli et kjempeproblem, fordi det «jevnt over er flere» tilfeller av dem.

Norge ishockeyforbund fører statistikk over rapportere skader med hensyn til de aktive spillernes lisens -og forsikringsordning. I årene 2017 til 2018 ble det registrert 42 hodeskader, pluss 16 «hals/nakke». Fra 2013 til 2018 er antall skader «hode» 135, pluss «hode/ansikt, uspesifisert» åtte.

Til sammenligning ble det meldt inn 135 kneskader og 94 skulderskader - som ligger øverst på statistikken - i 2017–18.

Følelsesvingninger

Men konsekvensene av hodeskadene og hjernerystelsene fremkommer ikke. Henrik Borge påpeker at symptomene er en midlertidig nedsatt funksjon av hjernen, som kan var lenge - en uke eller flere måneder: Svekket konsentrasjon og syn, sterke følelsesvingninger.

Tidligere landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen og tidligere landslagsspiller Marius Holtet - begge mangeårige profesjonelle spillere i USA og Sverige - ble tvunget til å legge opp på grunn av vedvarende plager etter hjernerystelser.

– Spillerne kan bli ganske invalide. Det får konsekvenser for dem og klubben. De kan ikke spille ishockey, ikke jobbe. Det er også et samfunnsproblem. Det er blitt forsket på kneskader i idretten. Det burde vært forsket mer på hjernerystelser, mener Henrik Borge i Sparta Sarpsborg.

Han forklarer hvor krevende - «alt går på restitusjon av hodet» - det er for en spiller å komme tilbake etter en hjernerystelse:

Første fase dreier seg kun om hvile, og å skåne hodet. Opphold i mørke rom, «i beste fall» lytte til en podcast. Hundre prosent ro. Spilleren «skal ikke gjøre noe».

Deretter starter en periode som går ut på å normalisere hverdagen. Komme tilbake på skolen eller i jobb, se litt på TV.

Etter ett symptomfritt døgn: En aktivitets-trapp som består av lett trening. For eksempel på sykkel, der belastningen kan styres «i forhold til hva hjernen tåler».

- Hvordan kan man hindre at hjernerystelser skjer?

– Hmmm, ja hvordan gjør man det. Vi har i alle fall tenkt å gjøre noe med det. Vi har diskutert hvordan spillerne kan trene opp styrken rundt nakken. Hjernerystelse kan være resultat av en nakkesleng. Da gjelder det å kunne «stå imot», forklarer Henrik Borge.

Større respekt

Landslagssjef Petter Thoresen er inne på det samme - styrketrening al la den brytere og boksere bedriver - samt at spillerne må bli flinkere til å «observere» og i større grad være forberedt på at en motstander «skal ta deg». Han hevder at største årsak til alle hjernerystelsene er «uoppmerksomhet» fra spilleren som er i posisjon til å bli taklet.

På den annen side mener Thoresen at de såkalte blindside-taklingene er blitt færre. Spillerne utviser kanskje større gjensidig respekt enn «før».

Pål Higson i Stavanger Oilers peker på at regelendringene som er innført for å «ta vare på» de teknisk gode spillerne, de som publikum vil se, også har medført høyere fart og en slags falsk trygghet: Spillerne tror i for stor grad at de er beskyttet av reglene, og så smeller det fordi regelendringene har fjernet fartsdumpene, for å si det slik (hektinger og interference).

Ishockeyforbundets mangeårige sportssjef og tidligere landslagskaptein Petter Salsten mener også at uante konsekvenser har kommet til syne i kjølvannet av regelendringer med formål om å gjøre sporten mer åpen og fartsfylt. Han påpeker at «hvem som har ansvar» i forbindelse med en takling, har skiftet helt fra den puckførende - som «før» måtte se opp - til spilleren som «deler ut» taklingen.

Samarbeider med sykehus

– Ingen prøver å takle mot hodet med vilje, og spilleren som fører pucken har også et ansvar. Begge «sider» (puckfører og takler) har det. Jeg fikk selv karantene for en slik takling. Det var en (motspiller) som så ned mot pucken. Men selv om han går med hodet ned, behøver du ikke kjøre over ham, sier Jacob Lundell Noer.

Enda et poeng, som Salsten og Sjur Robert Nilsen nevner: Undersøkelser internasjonalt viser at hjernerystelser ikke så ofte rammer spillere på høyere nivå, sammenlignet med spillere på lavere sportslig nivå; færre i A-VM enn B-VM.

My Lystad har vært lege for Storhamar i 13 år. Tidligere har spillere fra Hamar-laget vært lenge borte fra isen på grunn av hjernerystelser. Den regjerende dobbeltmesteren har hatt to spillere ute med hjernerystelse denne sesongen.

– Det er kanskje noen færre enn tidligere. Vi har alltid noen. Det varierer veldig. Jeg vet ikke hvorfor. Men vi jobber med det, understreker Storhamars medisinsk ansvarlige My Lystad.

En tidligere fysisk trener, Tore Neby, er engasjert for å følge opp spillere som blir rammet av hjernerystelser og klubben har etablert et samarbeid med en tverrfaglig gruppe ved Sykehuset Innlandet på Hamar «som hjelper oss med dette». Systemet har vært oppe å stå de siste tre årene.

– Vi har hatt stor suksess med dette. Neby jobber én til én med spillerne og har oppfølgingsmøter med meg nesten hver dag. Vi får spillerne tilbake i god funksjon, i dagliglivet og på idrettsbanen, sier Storhamar-lege My Lystad til VG.