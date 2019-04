Hockeyfinalen: Brødrene Thoresen senket utfordrer Frisk

HAMAR (VG) (Storhamar-Frisk Asker 5–1) Kaptein Patrick Thoresen (35) og hans regjerende mesterlag Storhamar festet grepet på NM-finalen umiddelbart. Utfordreren fra Asker ble presset ned i knestående foran 6012 tilskuere i Hamars storstue i det første oppgjøret i best av syv kamper serien.

Patrick Thoresen scoret hjemmelagets andre mål og la målgivende pasning til Robin Dahlstrøms 4–0 syv sekunder før andre periode var ferdig. Innimellom hadde Steffen Thoresen sørget for mål nummer tre.

Dermed ble de siste 20 spilleminuttene en transportetappe, for begge lagenes del som en slags forberedelser til finalekamp nummer to i Asker allerede søndag.

- Vi må vise noe helt annet enn det vi viste i dag, sier Frisk-trener Jan André Aasland til TV 2 om hvordan Frisk må snu dette kommende søndag hjemme i andre finalekamp.

Han mente laget var på 60–70 prosent av deres egentlige nivå. Samtidig avviste han at de hadde for stor respekt for hjemmelaget.

Storhamar-trener Fredrik Söderström advarer mot å tro at dette går like lett videre, selv om han så hvordan de kjempet Frisk Asker ut av stilen.

– Det er bare et stikk, sier Söderström sier til TV 2 som fremhevet Patrick Thoresens betydning som leder i laget.

Best av syv kamper Storhamar vant serien og NM-sluttspillet forrige sesong. Denne sesongen ble Hamar-klubben nummer to bak Vålerenga i serien (48 kamper). Frisk Asker endte på 5. plass i serien. I sluttspillet slo de Lillehammer 4–3 i kamper (best av syv) i kvartfinalen og Vålerenga 4–2 i semifinalen. Storhamar slo Fredrikstad-klubben 4–0 i kamper i kvartfinalen og Stavanger Oilers 4–2 i kamper i semifinalen. NM-finalen om kongepokalen avvikles også i en serie best av syv kamper. Storhamar har såkalt hjemmebanefordel. Det vil si at kampene 1, 3, eventuelt 5 og 7 spilles i CC Amfi på Hamar. Lagene har møttes to ganger tidligere i NM-finalen. I 2002 vant Frisk, i 2008 Storhamar. Kamp én: Storhamar-Frisk Asker 5–1 (1–0, 3–0, 1–1) Vis mer vg-expand-down

Frisks Hampus Gustafsson (27) var på grunn av en skade ikke startklar til den første finalen. Svensken spilte for Storhamar forrige sesong. Etter at han kom til Frisk fra økonomisk skakkjørte Stjernen et stykke inn i denne, har han vært en viktig spiller for Asker-laget.

I sluttspillet har han gjort flest målpoeng for Frisk: Seks mål og syv målgivende pasninger.

Helt likt med Storhamars beste: Svenske Victor Svensson (29).

Troy Josephs kom imidlertid opp på siden av de to da han scoret kampens første mål i 13. spilleminutt. Kanadierens sjette i sluttspillet, hans fjerde i overtallsspill. Med gjestenes Sebastian Johansen i utvisningsboksen, skjøt Storhamar-backen Joel Johansson pucken via en Frisk-spiller. Josephs, som kom til Hamar-klubben i februar, «plukket» den opp og plasserte den mellom bena på Frisk-keeper Nicklas Dahlberg.

Det skjedde ikke mot spillets gang. Men heller ikke som følge av ventet Storhamar-dominans.

Midtperioden var like tam som den første, til hjemmelaget begynte å slurve. Frisk var nær ved å utnytte det et par ganger. Men det ville ikke Patrick Thoresen (35) ha noe av. Robin Dahlstrøm brøytet seg vei, Thoresen skjønte liksom hva som kunne skje – og gjorde noe med det.

Storhamar-kapteinens 2–0 mål kom da en utligning lå i luften. Ett minutt senere scoret Patrick Thoresens lillebror Steffen (33) målet – fra bak mål og via keeper-Dahlberg – som tok luven av Frisk, og brodden av den første finalekampen.

– Den her har jeg ikke prøvd så mye på. Har prøvd å skyte fra bak mål i trengte posisjoner. Men prøvde å nå (Mikael) Zettergren. Men dette ble siste utvei, uttalte Steffen Thoresen til TV 2.

Ett minutt før siste pause reiste tilskuerne i et nesten fullsatt CC Amfi seg fra setene sine. 53 sekunder senere, til stående applaus, la Robin Dahlstrøm inn nummer fire etter at Patrick Thoresen hadde ryddet vei for ham.

– Vi må være på i siste periode, understreket Steffen Thoresen.

Det behøvde de strengt tatt ikke. Bortsett fra da et slagsmål, sannsynlig på grunn av en viss Frisk-frustrasjon, utbrøt elleve minutter før slutt. Resten tok Oskar Östlund seg stort sett av. Svensken bekreftet sin status som sluttspillets beste målvakt, på tross av Frisks redusering ved superveteran Anders Bastiansen (37) da det gjensto ni minutter.

Storhamar-backen Kurt Davis kittet inn 5–1 helt på tampen, etter målgivende pasninger fra Niklas Fogström og Martin Rønnild.

- Jeg syns ikke det er bra nok. Vi burde være mer på. Når vi har kriget oss til finalen, så er vi ikke på. Det er kanskje nerver. Heldivis ny kamp om to dager. De skal få en mye tøffere kamp der forhåpentligvis, sier

Christian Kasastul.

PS! Ifølge Storhamars statistikk satte klubben sesong-publikumsrekord med antall tilskuere (6012) i den første finalekampen: 139.365 sammenlagt.

