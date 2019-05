arrow-left

















expand-left arrow-right GULLFEIRING: Det var vill feiring i sentrum av Helsinki søndag kveld etter at Finland sikret VM-gullet.

Ville tilstander i Finland etter VM-gullet

Finner feiret vilt i biler, gater og fontener etter at det overraskende VM-gullet i ishockey var sikret søndag kveld.

For TV-bilder i finske medier viser at det tar helt av i Finland etter at ishockeylandslaget sikret landets tredje VM-gull gjennom tidene gjennom en sensasjonell VM-triumf mot Canada.

Den finske tabloidavisen Ilta-Sanomat var blant de finske mediene som fulgte den ville og spontane feiringen og viste bilder av hvordan en rekke finner badet og vasset rundt i fontenen på et torg i Helsinki:

MARKERTE GULL: Den finske avisen Ilta-Sannomat slo «MM-KULTAA» stort opp. Det betyr VM-gull. Foto: Faksimile Ilta-Sanomat søndag kveld

– Det er galskap, men herlig. Slik burde det se ut hver dag. Det kjennes som om hele Finland er her i kveld, sier Keiko og Tuomas til Hufvudstadsbladet etter at de kastet seg ut i den nasjonale begivenheten som det feiringen av gullet var.

Kasper Tahvanainen og Juha Metsala ble også intervjuet av den svenskspråklige finske avisen iført gullhjelmer.

– Vi tok et gullbad for åtte år siden og må gjøre det samme i år igjen. I åtte har vi ventet og spart på hjelmene. Det var verdt det, sier de til avisen og henviser til det siste finske VM-gullet i ishockey i 2011.

– Jeg tør ikke tenke på festen som er i Finland i dag. I dag fester hele Finland, sa Alexander Bonsaksen som selv spiller i den finske hockeyligaen i Viasat-studioet rett etter at Finland hadde sikret gullet.

Svaret kom kjapt fra gater og torg i Finland:

FULL FEST: Finsk feiring i gatene i sentrale deler av Helsinki søndag kveld. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

Og statsminister Juha Sipilä sendte ut denne meldingen på sin twitter-profil i går kveld, mens landsmennene hadde begynt den ville feiringen:

«Utrolig lag. Stort fantastisk. Finland er verdensmestere. Stor takk «leijonat» (kallenavnet på ishockeylandslaget).

Selv den regjeringen i Estland sendte på sin Twitter -konto ut sin gratulasjon til Finland etter VM-triumfen.

Publisert: 27.05.19 kl. 03:01 Oppdatert: 27.05.19 kl. 03:37