SKADESKUTT: Stavanger Oilers-backen Dennis Sveum foreviget eget dobbelt-brudd i ansiktet etter å ha blitt truffet av et slagskudd i CC Amfi søndag kveld. Bildet er publisert etter tillatelse fra Sveum. Foto: PRIVAT

Stavanger-hardhaus takker Storhamar-legen etter skudd i ansiktet

Stavanger Oilers-veteranen Dennis Sveum (33) ville spille videre etter at et slagskudd fra Storhamars Tony Cameranesi (26) påførte ham to brudd i ansiktet – men er takknemlig for at Hamar-klubbens lege stoppet ham.

– Jeg følte meg helt grei og spurte om å få lov til å spille videre. Men legen til Storhamar, My (Lystad), sa nei. Det er jeg glad for nå. Den servicen hun ordnet var det klasse over, forteller backkjempen til VG – i det han blir kalt inn til operasjon ved sykehuset i Stavanger mandag formiddag.

# Den ble utsatt til mandag kveld på grunn av presserende nødstilfelle.

Sportslig utilnærmelige Stavanger Oilers fikk med seg to poeng hjem etter seier i spilleforlengelse i Get-ligabataljen mot Storhamar søndag kveld. Den suverene serielederen ble imidlertid sterkt skadeskutt: Dan Kissel måtte forlate isen etter et i sosiale medier omstridt «møte» med hjemmelagets Patrick Thoresen, seriens beste målpoengjeger David Morley ble tatt hånd om av Storhamar-legen etter brudd i ankelen.

Magnus Hoff er ute med matchstraff etter en fight mot Storhamars Rasmus Ahlholm.

Dennis Sveum slapp unna med stålplate for å lege to brudd på venstre side av ansiktet. Bakgrunnen for «ansiktsløftningen», slik den tidligere VM-backen oppfattet det – i andre periode: Storhamars amerikanske toppscorer Tony Cameranesi skjøt et slagskudd «på måfå» – og det traff Sveum «midt i trynet».

– Det går greit, men det er ikke veldig behagelig. Akkurat nå er det veldig vondt, jeg har ikke fått spise noe og det renner fortsatt mye blod, forteller Dennis Sveum – 20 timer etter at uhellet var ute.

Som en slag hell i uhellet, er han «glad» over at smellen ikke medførte hjernerystelse.

– Det er bedre å brekke trynet enn å få hjernerystelse. Da vet du aldri hvor lenge du blir ute. Brudd i hånden er fire uker, ankelen seks til åtte uker. Dette er bare en stålplate, og så får jeg håpe det går fint – og så kjøre på igjen etter det, sier hardhausen.

Stavanger Oilers har kun tapt to av 31 kamper i ordinær spilletid og ligger 15 poeng foran Storhamar på 2. plass – begge med 14 gjenstående kamper.

– At vi har holdt et så høyt nivå så lenge, er imponerende. Det er en «go» i laget som jeg nesten ikke kan huske å ha opplevd maken til, sier Dennis Sveum – som er inne i sin 13. sesong som Oilers-spiller.

Publisert: 13.01.20 kl. 16:59

