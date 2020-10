I STORE VANSKER: Dan Kissel har fortsatt å score for Stavanger Oilers denne sesongen, men det har foreløpig blitt få poeng ut av det. Her avbildet i forrige ukes seier mot Sparta. Foto: Carina Johansen, NTB

Stavanger Oilers knust og i krise: − Det er slutt på unnskyldninger

(Stjernen – Stavanger Oilers 7–2) Stavanger Oilers var super-suverene i forrige sesong, og «alle» trodde de skulle vinne serien i år igjen. Tirsdag gikk rogalendingene på nok en smell og de sliter helt i bunnen av tabellen.

Forrige sesong scoret Stavanger Oilers utrolige 194 mål på 45 kamper og tok 113 poeng. De var 23 poeng foran Storhamar og det ble aldri kamp om seriemesterskapet.

VG, TV 2 og alle andre medier tippet før årets sesong at Stavanger Oilers skulle et nytt seriemesterskap og jakte nok et NM-gull til Rogaland.

Akkurat nå har de kjempetrøbbel med å vinne ishockeykamper.

De har fattige seks poeng på syv kamper. Det betyr kvalikplass for nedrykksspill - og nest sist - enn så lenge. Aldri før har de startet sesongen så svakt.

– Vi er nødt til å finne ut av dette snarest. Det er slutt på unnskyldninger, dette er syvende kamp, sier Oilers-stjernen Dan Kissel til TV 2, etter kampen.

Stjernen lagde hakkemat av spådommene om at her kunne Oilers få seg en seier og få snudd sesongen i god tid til å klatre på tabellen. For Stjernen har heller ikke glitret i år.

Men det gjorde de tirsdag kveld.

Stjernen imponerte

Anført av rekka med landslagsspiller Alexander Reichenberg, lokalhelten Andreas Heier og nykommer før sesongen fra Narvik, Arttu Niskakangas. Mellom seg hadde de syv målpoeng på de første tre scoringene som rystet Stavanger Oilers.

Vertene var effektive mens Oilers slet med å få utnyttet sjansene – tross tidvis dominans i åpningen på kampen. Trener Todd Bjorkstrand hadde gjort om på rekkene for å forsøke å skape flere mål – men lyktes ikke.

NHL-spiller for Ottawa Senators, og norsk-latviske Rudolfs Balcers, scoret sitt første under låneoppholdet han har signert på i påvente av sesongstart i verdens beste hockeyliga. Men til tross for at målkongene fra i fjor, Dan Kissel og David Morley, er i laget - og DEL-toppscorer Chad Costello er hentet inn, har den regjerende seriemesteren skikkelig trøbbel.

Daniel Trnavsky scoret de to siste målene for Stjernen i oppgjøret. De ga seg ikke før det sto 7–2. Regelrett rundjuling for gjestene, og hjemmelaget, som feiret 50. årsjubileum i høst, fikk en etterlengtet opptur.

KAN SMILE: Andreas Heier (t.v) og Arttu Niskakangas scoret begge tirsdag kveld. Her fotografert i forbindelse med VGs hockeymagasin gitt ut før sesongstart. Foto: Bjørn S. Delebekk

Glade dager i plankebyen

– Veldig, veldig fornøyd. Jeg syns vi holder oss tålmodige og bra i hele matchen. Stavanger setter press på oss i starten, men vi holder roen, sa trener Lasse Fjeldstad til TV 2.

En stor uke for byen, for fotballaget FFK rykket opp til Obos-ligaen søndag.

I Stavanger er det ingen som jubler tirsdag, hverken på fotball- eller ishockeybanen.

