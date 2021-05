I VM: Det norske ishockeylandslaget spiller sin siste VM-kamp i kveld. Tirsdag formiddag flyr de hjem til Norge. Foto: GINTS IVUSKANS/AFP

Hockeyguttas karantenehotell-bråk: Søknaden blir ikke prioritert

Ishockeyforbundet har fått beskjed om at deres søknad om fritak fra karantenebestemmelsene for VM-spillerne ikke vil bli prioritert.

Dermed må ishockeyspillerne dra rett på karantenehotell når de flyr hjem fra Latvia tirsdag formiddag, med mindre det blir endringer i tolvte time.

– Vi har fått beskjed fra Justisdepartementet om at søknaden vår ikke prioriteres. De behandler søknader i den rekkefølgen de kommer inn, sier generalsekretær Ottar Eide i ishockeyforbundet til VG.

Etter at forbundet søndag ettermiddag sendte en søknad om fritak fra karantenebestemmelsene til Statsministerens kontor og tre ulike departement håpet Eide å kunne gi spillerne en hyggelig beskjed før de satte seg på charterflyet hjem.

Nå må de forberede seg på flere dager på karantenehotell. I henhold til gjeldende regelverk må være på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise. Resten av innreisekarantene kan gjennomføres i egen bolig.

Kulturdepartementet opplyste til VG mandag formiddag at de ikke har rukket å se på søknaden fra Norges Ishockeyforbund.

Mens fotballandslagene slipper å gå i karantenehotell etter opphold i utlandet må ishockeylandslaget sjekke inn - og det etter å ha spilt et VM.

Ishockeyforbundet mener det er urettferdig og uforståelig at man kan diskriminere enkelte idretter så kraftig som man her gjør.

– Vi er i samme situasjon som håndballkvinnene til Vipers, og vi synes det er merkelig at regjeringen gjør en slik forskjellsbehandling i forhold til fotballen. Det oppleves som krevende at man kan være slepphendt med enkelte deler av samfunnet mens profesjonelle utøvere blir så hardt straffet, sier Eide og viser til at landslagsspillerne de siste fem ukene har levd i en boble som i praksis er en karantene.

Generalsekretæren og forbundet mener smitterisikoen ved opphold på et karantenehotell i Norge er høyere enn i den lukkede boblen landslagsspillerne har etterlevd i Riga. Forbundet har også chartret et eget fly for å hente hjem spillerne for å unngå at de skal komme i kontakt med personer utenom VM-kohorten.

Kan gå utover OL-kvalik

Fra forbundets side argumenteres det også med at ishockeylandslaget skal ut i OL-kvalifisering allerede i august. Myndighetene bestemte tidligere denne måneden at toppidrettsutøvere som forbereder seg til OL og Paralympics vil få unntak fra karantenereglene ved innreise.

– Utsetter man spillerne våre for større risiko for smitte, så kan det gå ut over OL-kvalifiseringen. Den avgjør om Norge stiller med et ishockeylag under vinter-OL 2022 eller ikke. Fotballen skal spille treningskamper. Det er viktig for dem, men for oss er det viktig å delta i VM og spille OL-kvalifisering. Fotballen har strenge smitteprotokoller. Det har vi også, og det er ingen forskjell på disse. Da er det ingen grunn til å forskjellsbehandle, mener Ottar Eide.