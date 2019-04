IKKE TIL VM: Norges førstekeeper Lars Haugen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Keeper-Haugen sier nei til VM

Ishockeylandslagets mangeårige førstekeeper Lars Haugen (32) sier nei til å spille VM for Norge om to uker.

– Det stemmer, bekrefter Lars Haugen overfor VG.

Onsdag kveld ble han første nordmann som har vunnet det østerrikske mesterskapet i ishockey. Med en redningsprosent på 94,4 i sluttspillet, bidro Lars Haugen en sterkt til at Klagenfurt kunne heve trofeet på hjemmebane - etter å ha slått Sondre Oldens Vienna Capitals i den sjette finalekampen i best av syv-serien.

Etter feiring og seiersfest og noen få timer søvn, forteller han torsdag morgen om årsakene til at han for første gang siden 2011 ikke skal stå i mål for Norge i VM.

– Det har vært en supervanskelig avgjørelse. Men det er av hensyn til familien. Den har vært hjemme i Norge et par måneder, og jeg ville ikke kunnet «levere» (på isen) hvis jeg skulle dratt til Bratislava og blitt borte fra den enda en måned nå, sier ett barns far Lars Haugen.

– Det ville blitt for tøft å være enda lenger borte fra den, tilføyer han.

Etter at permisjonen hennes var over for et par måneder siden, er hun og barnet tilbake i Oslo der hun har startet å jobbe igjen.

Lars Haugen understreker at hans «nei» nå ikke stenger døren til landslaget for godt.

– Men det er den beste avgjørelsen jeg kan ta nå. Den har vokst frem over tid, og den har ikke noe å gjøre med det sportslige eller at jeg misfornøyd med noe på landslaget, sier Lars Haugen.

Han forteller at han har slitt med «noen små skader», blant annet i et kne. Derfor kan det være, sier han, fint å stoppe opp litt for å se om noe kan gjøres med det.

– Jeg har hatt den et års tid, men har klar å holde den i sjakk, sier han.

Lars Haugen påpeker også at det - ironisk nok - ville vært «lettere» for ham å si ja til VM hvis Klagenfurt var blitt slått ut i kvartfinalen i sluttspillet i Østerrike. Da hadde han kunnet tilbringe mer tid og påsken sammen med kone og barn.

– Det tar på å være i den boblen, sier han med tanke på at sesongen ble så lang som den kunne bli.

Lars Haugen var i utgangspunktet tredjekeeper da han fikk sitt gjennombrudd på landslaget i VM i Kosice og Bratislava for åtte år siden. Redningsprosenten hans var sterke 92,61 da Norge for første gang i historien slo Sverige i en VM-kamp og gikk til kvartfinalen mot verdensmester Finland.

– Jeg har veldig gode minner fra det mesterskapet. Dette er en av de verste avgjørelsene jeg har måttet ta når det gjelder ishockey, sier han til VG.

PS! Lars Haugen forlenget sin kontrakt med Klagenfurt med ett år i januar.

