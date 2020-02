UVISSE DAGER: Mats Zuccarellos Minnesota Wild må sanke seirer og poeng neste halvannen uke for å holde sluttspillhåpet i live. Her feirer «Zucca» Eric Staals mål mot Edmonton Oilers 12. desember. Til høyre Oscar Klefbom og Mike Smith. Foto: Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zucca har allerede flere mål enn forrige sesong

Mats Zuccarello (32) har allerede scoret flere mål inneværende sesong sammenlignet med forrige sesongs grunnserie.

Men selv om det gjenstår 31 kamper, mener Zuccarellos trener neste halvannen uke vil avgjøre om denne Minnesota Wilds-sesongen skal ende i fiasko.

– Vi har syv kamper. Så, hvis vi får 12 poeng (2 for seier), 10 poeng, er vi med i kampen. Og hvis vi tar to poeng, vil det bli vanskelig, sier Wilds sjeftrener Bruce Boudreau med tanke «sluttspill eller ikke sluttspill» om NHLs Stanley Cup.

Minnesota Wild spiller hjemme mot Chicago Blackhawks natt til onsdag 02.00 norsk tid.

Deretter venter seks kamper - hvor av fem på hjemmebane - frem til søndag 15. februar: Vancouver Canucks, Dallas Stars (borte), Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, New York Rangers og San Jose Sharks.

Etter 1–6 hjemme for Boston Bruins søndag, er det lite som tyder på at Wild er i stand til å bli et av 16 lag - av 31 - som vil være klare for Stanley Cup-sluttspillet etter 82 grunnseriekamper i begynnelsen av april.

– Jeg skulle gjerne sett at noen ville fått dette laget i gang, sier Bruce Boudreau i et intervju med Minnesota-avisen Star Tribune.

Hvis ikke det skjer, vil etter alt å dømme klubbledelsen kvitte seg med spillere før overgangvinduet stenger 24. februar - for å starte en rekonstruksjon av laget med tanke på fremtidig suksess.

– Dette er «må vinne»-kamper. Betyr det at vi er ute hvis vi taper? Nei. Men dette er store, store kamper for oss. Så vi må spille som om det er det, sier Wild-vingen Jason Zucker til Star Tribune.

Mandag ble backen Nick Seeler byttet bort til Chicago Blackhawks. Seeler måtte gi fra seg sitt draktnummer 36 til Mats Zuccarello da nordmannen kom til Wild fra New York Rangers og Dallas Stars etter forrige sesong.

Langt flere seirer enn tap i de kommende syv kampene er etter alt å dømme eneste medisin mot å stoppe umiddelbar spillerlekkasje. Mats Zuccarello risikerer ikke å bli byttet bort, selv om han er blant klubbens høytlønnede (snaut 60 millioner per sesong). Til og med 2021/2022 har han en klausul i sin seks års kontrakt som innebærer at det ikke vil skje.

Så langt, og spesielt den siste tiden, har han vist at han er sugen på kort- og langsiktig Wild-suksess. De fem siste kampene har han scoret tre mål og lagt to målgivende pasninger. Et snitt på ett målpoeng per kamp. Forrige sesong spilte han - på grunn av skader - 46 kamper i grunnserien for New York Rangers og to for Dallas Stars (pluss syv i NHL-sluttspillet). I løpet av 48 kamper scoret han 13 mål: 11 for Rangers og to for Stars.

Etter 47 kamper for Minnesota Wild denne sesongen har han scoret 14 mål. Wild har igjen 31 kamper av grunnserien (Zuccarello har stått over fire på grunn av skade). To Wild-spillere har scoret flere mål: Zach Parise med 19 (51 kamper) og Eric Staal med 17 (51 kamper).

Til sammenligning: Sesongen 2017/18 scoret han 16 mål på 80 kamper for New York Rangers, 2016/17 scoret han 15 mål etter 80 kamper.

Etter tidvis å ha fått relativt lite spilletid, har Mats Zuccarello nå vært blant Wild-spillerne med absolutt flest minutter på isen. Henholdsvis 18 minutter og 22 sekunder, 18.55 og 18.24 de tre siste kampene.

