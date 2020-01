NHL-GLEDE: Andreas Martinsen jubler etter å ha scoret et mål for Colorado Avalanche mot Vancouver Canucks i NHL for fire år siden. Daværende lagkamerater Eric Gelinas (t.v) og Shawn Matthias gratulerer nordmannen. Foto: JONATHAN HAYWARD / TT NYHETSBYRÅN

Dropper NHL-drømmen: – Har vært et eventyr

Andreas Martinsen (29) mener kontrakten med norske Dan Remy Tangnes’ sveitsiske topplag Zug er det beste som kunne skjedd ham etter å ha droppet NHL-drømmen for godt.

– Det har sittet langt inne å måtte dra herfra og avslutte helt. Men det føles riktig. Det blir neste del i karrieren. Til nå har den handlet om å få spille i NHL, sier Andreas Martinsen.

Han understreker at hans snart fem år i USA og Canada, inkludert 154 NHL-kamper og 150 kamper i farmerligaen AHL, «har vært et eventyr», der han har opplevd alle mulige sider av profftilværelsen: Drømmelivet i NHL og baksiden i AHL.

– Jeg har ikke hatt lyst til å dra, selv om jeg ikke har spilt så mye i NHL de to siste årene. Men nå har jeg gjort mitt her. Det kapittelet er ferdig. Det er trist, men det har også ligget i kortene – med tanke på familiesituasjonen – at jeg uansett ville spille i Europa neste sesong, tilføyer han overfor VG.

– Å få en slik mulighet nå er helt perfekt, konkluderer han.

Andreas Martinsen og kona Camilla har to barn.

I forrige uke mottok han en melding fra sin agent mens han var på bortekampreise med farmerlaget til NHL-klubben Pittsburgh Penguins, Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

– Han skrev at et lag i Sveits var interessert. Jeg hadde ikke fått med meg at Dan Remy Tangnes var trener for Zug, og agenten min sa at de hadde en svensk trener, forteller Andreas Martinsen – som syntes den misforståelsen var morsom.

Martinsens konkurrenter i Zug Andreas Martinsen blir Zugs femte utenlandske spiller. Klubben kan bare bruke fire i kamp. Oscar Lindberg, Sverige: Har spilt for tre NHL-klubber og Skellefteå i Sverige. Jan Kovar, Tsjekkia: Har spilt for HC Pilsen i hjemlandet, Providence Bruins i AHL og Metallurg Magnitogorsk i KHL Karl Klingberg, Sverige: Har spilt i KHL og for Winnipeg Jets i NHL, samt St. John’s IceCaps i AHL Erik Thorell, Sverige: Har blant andre spilt for svenske Färjestad og finske TPS og Helsingfors (Santeri Alatalo, Finland: Regnes som sveitsisk etter seks sesonger i NLA)

Deretter gikk alt fort. Lørdag ble han løst fra kontrakten verd minimum 3,5 millioner kroner. Etter å ha solgt unna eiendeler setter han og familien seg på flyet fra Pennsylvania til Zürich sammen med sine to barn tirsdag. Hvis alt går etter planen, kan han allerede fredag komme til å spille seriekamp for Zug på hjemmebane mot Rapperswil i National Liga A.

Andreas Martinsen har vært i to NHL-klubber denne sesongen. Her scorer han for Anaheim Ducks:

– Sveits har alltid ligget øverst listen over steder jeg har ønsket å spille i Europa. Det er en toppnasjon i internasjonal ishockey, sier Andreas Martinsen.

Han spilte tre sesonger for den tyske toppklubben Düsseldorf (2012–15) før han undertegnet sin første NHL-kontrakt med Colorado Avalanche.

– Det er ingen hemmelighet at dette er en mulighet for meg til å vise meg frem, slik at jeg kan spille meg til en (lengre) kontrakt i Sveits, sier Andreas Martinsen.

Zug topper tabellen i Sveits foran Patrick Thoresens tidligere klubb Zürich og Davos, som Zug møter torsdag.

Andreas Martinsen har undertegnet en kontrakt som gjelder ut sesongen. Antall utlendinger i Zug vil med nordmannen være fem. Lagene i NLA kan ikke bruke flere enn fire i kamp. Det betyr at én utenlandsk spiller til en hver tid må sitte på tribunen.

Her kan du se en av grunnene til at Zug ville ha Andreas Martinsen:

Zugs norske suksesstrener Dan Remy Tangnes (40) sier til VG at det som spiller fra utlandet er vanskelig «å komme seg inn» i Sveits, men at dette er en god mulighet for Andras Martinsen.

– Jeg tror dette er bra for karrieren hans. Hvis det går som vi håper, er det ikke umulig at han vil ha en fremtid her neste sesong også. Men vi får ta et skritt av gangen, sier Dan Remy Tangnes.

Han forteller at han har hentet landsmannen fordi han er stor og sterk (104 kilo/190 cm), og har en profil – eller spillestil – som passer laget kort. Martinsen skal brøyte vei og skape rom for Tangnes’ mindre og tekniske spillere.

Ps! Zug har igjen 11 seriekamper før sluttspillet starter 7. mars. Norges ishockeylandslag skal spille VM i Sveits i mai. Landslagssjef Petter Thoresens mannskap åpner mesterskapet mot Latvia i Zürich 9. mai. Andreas Martinsen la seks målgivende pasninger i løpet av syv kamper for Norge i VM i Slovakia i fjor.

