UTRANGERTE: Daværende «Iskrigerne» Alexander Bonsaksen (f.v), Erik Follestad Johansen, Espen «Shampo» Knutsen, Jonas Oppøyen og Jan Tore Kjær på den røde løperen i Bergen foran TV 2s høstlansering for seks år siden. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

«Iskrigerne» klar for TV-comeback: – Må finne nye profiler

Forrige sesongers hovedrolleinnehavere Espen «Shampo» Knutsen og Jan Tore Kjær gleder seg til at innspillingen til en ny sesong av TV 2-realityserien «Iskrigerne» skal starte.

Nå nettopp

– Gjengen i Vålerenga Hockey har gjennom fire tidligere sesonger gitt av seg selv med hud og hår i tv-serien «Iskrigerne» og gjort ishockey-miljøet og sporten synlig for langt flere enn de hockey-interesserte. Vi gleder oss til å lage en ny sesong med gutta. Det blir gøy og interessant å følge dem i den spennende tiden som ligger foran dem i nye Jordal Amfi, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

– Det starter opp igjen mandag, da vi begynner å trene på is. Det er veldig bra. Men nå må de finne nye profiler, sier Espen «Shampo» Knutsen (48).

En av norsk ishockeys største profiler gjennom tidene har forlatt posten som trener og sportssjef.

Foran kommende sesong skal han i en ny stilling pleie media og Vålerenga ishockeys sponsorer, som i henhold til Oslo-klubbens forventninger vil vise økende interesse for Norges mestvinnende ishockeyklubb - ved at den endelig kan ta i bruk hjemmearenaen Nye Jordal.

Slik «Skam»varmet «Iskrigerne» anno 2016 opp til en ny sesong:

Etter hvert vil i så måte «Shampo» & co høyst sannsynlig få drahjelp av femte sesong av «Iskrigerne». Det var tilfelle i forbindelse med de fire foregående. Den siste sesongen gikk på lufta høsten 2017, før den tok pause etter at gamle Jordal Amfi var blitt revet og Vålerenga måtte søke midlertidig husly i Furuset Forum.

– «Iskrigerne» innebar umiddelbart en ekstrem mediaoppmerksomhet for norsk ishockey totalt. Fra at det tidligere sto null personer og ventet utenfor ishallene etter kampene, ble vi møtt av et hundretall som ville ha selfies og autografer. Serien traff et bredt publikum, ikke - som vi trodde - bare gutter og menn mellom 12 og 30 år, sier Jan Tore Kjær.

Han var sjef for Vålerenga ishockey og konstant i rampelyset da «Iskrigerne» 1, 2, 3 og 4 ble spilt inn. Han har siden hatt en pause fra sporten og jobber i det private næringslivet, men er nylig - «Iskrigerne»-beleilig - tilbake i Vålrenga som styreleder.

– Nye Jordal, nye profiler. Det er moro at TV 2 har tatt det valget, sier Jan Tore Kjær med tanke på innholdet i sesong fem og ishockeyrettighethaver TV 2 sitt «Iskrigerne»-comeback.

Daglig leder Tommy Maczim i produksjonsselskapet som har laget og fortsatt skal lage «Iskrigerne», Salto Film og Fjernsyn, bekrefter at de vil sette i gang med innspillingene så fort som mulig. Han har planlagt 21 episoder, med trolig sendestart på en TV 2-plattform neste vår.

Sterke følelser har kommet til uttrykk i tidligere sesonger av «Iskrigerne»:

– Vi har lyst til å følge Vålerenga inn i klubbens nye æra. Den nye hallen. Tidligere har alle sagt at når den endelig står klar, ja da «smeller det». Det er fortsatt typer i Vålerenga hockey. Det handler bare om å være på innsiden, så vil de dukke opp, svarer Tommy Maczim på spørsmål om hva som vil bli annerledes fra foregående sesonger og det faktum at mange av datidens «stjerner» ikke lenger vil være å finne i garderoben.

Han nevner ungguttene Leo Johansen Halmrast (17) og Calle Spaberg Olsen (18) som potensielt nye trekkplastre. De syntes så vidt i kulissene forrige gang «Iskrigerne» var på lufta. Nå er det ventet at de - ikke minst sportslig sett - skal dominere Vålerenga-manesjen.

– Begge har det lille ekstra, mener Espen «Shampo» Knutsen - som har overlatt sitt sportslige ansvar til til tidligere U 21-trener Frikk Juell.

Glenn Jensen er fortsatt på jobb i Vålerenga Ishockey. For ett år siden bel han rørt til tårer da Nye Jordal begynte å ta form:

Ute på isen og i spillerboksen er han erstattet av tidligere landslags- og Vålerenga-spiller Morten Ask, som er tilbake i klubben som assistent til sjeftrener Roy Johansen.

Ps! Eliteserien i ishockey skal etter planen starte 3. oktober. Vålerenga er satt opp med hjemmepremiere i Nye Jordal 10. oktober.

Publisert: 07.08.20 kl. 17:59

