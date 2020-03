SELVPÅLAGT KARANTENE: Mats Zuccarello (32) har sittet kamp-uvirksom i sin bolig i Minnesota etter at NHL innstilte seriespillet for fem dager siden. Foto: Jerome Miron / Retuers

Zuccarellos corona-dilemma etter NHL-utsettelsen

Mats Zuccarello (32) må avgjøre om han skal reise hjem til Norge eller bli værende i Minnesota etter at NHL innstilte alle kampene i verdens beste ishockeyliga på ubestemt tid.

Nå nettopp

NHL ga mandag beskjed om at alle spillerne fra ligaens 31 klubber i USA og Canada kan reise hjem. En stor del av dem er i likhet med Mats Zuccarello ikke amerikanere og kanadiere, men hjemmehørende i europeiske land.

Hvis spillerne forlater sine hjem i nærheten av sin respektive klubber, er de per nå pålagt å fortsette å sitte i selvpålagt karantene frem til fredag 27. mars. NHL innstilte ligaspillet natt til torsdag forrige uke. I kommunikeet fra NHL-ledelsen heter det at spillerne er forpliktet til umiddelbart å rapportere alle symptomer (på corona-viruset) og testresultater til klubbenes medisinsk ansvarlige.

Om Zuccarello velger å dra hjem til Norge, vil han måtte sitte to uker i karantene. Og hvis NHL beslutter å gjenoppstarte sesongen i mai, som vil medfølge en treningsleir i april, kan det hende at 32-åringen blir nektet innreise som følge av Donald Trumps innreiseforbud.

Kronekursens enorme fall har også ført til at Zuccarellos lønning, som utbetales i amerikanske dollar, blir høyere i norsk målestokk.

Mats Zuccarellos tidligere lagkamerat Mika Zibanejad (26) i New York Rangers, er blant «utlendingene» som har meddelt at han vil reise hjem til Sverige frem til en endelig avgjørelse angående NHLs sesong- og sluttspillskjebne blir fattet. Foreløpig antakelse er at NHL kan starte igjen i midten av mai - samtidig som ishockey-VM i Sveits (8.-24. mai).

USA har innført innreiseforbud i 30 dager fra 12. mars for personer stort sett fra hele Europa.

Ifølge Las Vegas Journal, som følger sitt lokale NHL-lag Golden Knights tett, har NHL ikke startet sluttspillet senere enn 28. april (2013) og 6. mai (1995) i nyere tid. Begge gangene ble siste finalekamp og Stanely Cup spilt 24. juni.

– Jeg holder på å pakke i all hast og flyr hjem i kveld. Man vil være sammen med familien i en situasjon som denne, uttaler Mika Zibanejad over telefon til svenske Aftonbladet.

Zuccarellos mangeårige lagkamerat og kompis fra tiden i New York Rangers, stjernekeeper Henrik Lundqvist (38), skriver i en SMS at han ikke har bestemt seg for hva han og familien vil gjøre «ennå». Nicklas Backström i Washington Capitals sier i en kortfattet melding til den svenske avisens mangeårige New York City-bosatte NHL-ekspert Per Bjurman at han sitter stille i båten. Kona hans Liza venter barn om to uker.

Rasmus Dahlin (20) i Buffalo Sabres uttaler seg via klubbens Twitter-konto:

NHLs farmerliga AHL er også innstilt, foreløpig til mai. Andreas Martinsen (29) spilte for Pittsburgh Penguins «rekruttlag» frem til slutten av januar. Da flyttet han tilbake til Europa og den sveitsiske toppklubben EV Zug, som trenes av nordmannen Dan Tangnes (LES her: Corona-trøbbel for norsk suksesstrener).

VM-aktuelle Andreas Martinsen rakk kun å spille fem kamper for EV Zug før den sveitsiske toppserien NLA ble midlertidig innstilt og deretter kansellert.

Ps! Det er ventet at Det internasjonale ishockeyforbundet i dag, tirsdag, vil fatte en avgjørelse hvor vidt VM i Zürich og Lausanne vil bli avviklet. Etter planen skal mesterskapet avvikles 8. til 24. mai.

Publisert: 20.03.20 kl. 15:49

