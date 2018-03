FEIRER: Mats Zuccarello feirer en av sine scoringer mot Hurricanes med lagkameratene i Rangers. Bak ham svenske Mika Zibanejad. Foto: Brad Penner / X02835

Zucca nådde ny milepæl: Scoret sitt 100. NHL-mål

Publisert: 13.03.18 03:04

(New York Rangers-Carolina Hurricanes 6–3) Mats Zuccarello scoret to mål da Rangers knuste Hurricanes på hjemmebane natt til tirsdag. Dermed er han oppe i NHL-mål nummer 100 siden han kom til New York-klubben i 2010.

Det skjedde samme dag som superstjernen Aleksander Ovetsjkin laget sitt 600. mål. Han ble dermed den 20. i NHL -historien til å klare det. Bare tre har tidligere klart det med mindre enn 1000 kamper: Wayne Gretzky, Mario Lemieux og Brett Hull. Ovetsjkin klarte det på 990 matcher.

I likhet med Zuccarello scoret han to ganger mandag - da Capitals vant 3–2 over Jets etter avgjørelse i ekstratiden.

Zuccarello ga Ragners ledelsen da Hurricas gjestet Madison Square Garden. Han smelte pucken i mål fra skrått hold - etter flott forarbeid av Neal Pionk og Mika Zibanejad.

Det sto 1–1 etter første periode. Knappe to minutter inn i andre periode ga Jimmy Vesey Rangers ledelsen. Hurricanes utlignet, men helt på slutten av andre periode sendte Rangers' russer Vladislav Namestnikov hjemmelaget i ledelsen.

Nordmannen scoret også i forrige kamp:

Drøye åtte minutter inn i tredje periode utlignet Hurricanes, men etter det var det bare Rangers.

Tolv minutter inn i perioden satte Jimmy Vesey pucken i nettet til 4–3, og så fikk Zuccarello sin andre og historiske scoring til 5–3. Han skjøt fra egen sone rett i et tomt Hurricanes-bur.

– Det er jo hyggelig, det. 100 mål kan man være stolt av, men hadde jeg vært målscorer, hadde jeg vel nådd det for lenge siden. Men for meg er det stort, sier Zuccarello til Nettavisen .

Like før kampen var over satte også Vesey pucken i tomt bur og vertene sikret seg dermed en 6-3-seier over gjestene fra sør. Vesey gjorde dermed sitt første hattrick i karrieren.

Alexandar Georgiev hadde 41 redninger som Rangers-målvakt.

Zuccarello var på isen i 20 minutter og 40 sekunder. Med 14 mål og 34 assists er han nå oppe i 48 poeng for Rangers denne sesongen.

Alle resultater natt til tirsdag:

Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens 5-2, New York Rangers – Carolina Hurricanes 6-3, Philadelphia Flyers – Vegas Golden Knights 2-3, Washington Capitals – Winnipeg Jets 3-2 e.f, Florida Panthers – Ottawa Senators 3-5, Anaheim Ducks – St. Louis Blues 2-4, Los Angeles Kings – Vancouver Canucks 3-0, San Jose Sharks – Detroit Red Wings 5-3.