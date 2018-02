Keeper-Haugen med linsetrøbbel: – Fikk ikke lov å fikse det

Publisert: 21.02.18 12:02 Oppdatert: 21.02.18 12:43

ISHOCKEY 2018-02-21T11:02:51Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) (OAR - Norge 6–1) Lars Haugen ble virkelig satt på prøve mot OAR onsdag.

Det gikk som ventet da Norge skulle bryne seg på OAR (Russland) i den historiske kvartfinalen onsdag . Ikke bare ble Norges målvakt Lars Haugen satt på prøve fra første stund. Han mistet også en linse i starten av den første perioden.

– Jeg fikk et skudd i maska, så datt den ene linsa ut. Jeg fikk ikke lov av dommeren å fikse det. Og så ville jeg ikke sende Henrik (Haukeland) ut kald på isen heller, forklarer Haugen.

– Hvorfor fikk du ikke lov å fikse det?

– De ville vel ikke at tv-seerne måtte vente, sier Haugen, og legger til:

– Men det er ingen unnskyldning, jeg ser ikke så dårlig. Men jeg fikk litt problemer etter den datt ut. Jeg ble nødt til å ta ut den andre for å få litt balanse.

Terningkast to

Haugen oppsummerte mesterskapet på følgende måte da han ble spurt om å gi et terningkast på den norske innsatsen.

– Nei, det er vanskelig å si. Jeg håpet at vi skulle frustrere motstanderne mer. Men det har vi ikke klart. Vi gjorde ikke noe fantastisk turnering. Enkeltspillere har vært bra, men vi har ikke helt fått det til som lag. Jeg er sikkert altfor hard, men en toer gir jeg det akkurat nå. Vi blir historiske, og det skal vi være fornøyde med, men jeg skulle ønske vi hadde kjempet bedre mot de store.

Ble tøft

Som ventet ble russerne for sterke for de norske hockey-gutta. Haugen var likevel litt skuffet over hva de fikk til mot storfavorittene.

– Ja, det var tøft. Det ble tøft litt for tidlig. Vi hadde håpet å komme ut litt bedre. De hadde litt flaks på det første målet, som gikk via en linjedommer. Vi skulle gjerne ridd av dem i den første perioden, sier Haugen.

– Vi ble straffet for dårlig disiplin som vi har hatt tidligere i turneringen også. Vi var litt trøtte og slitne etter mye spill i egen sone i stort sett alle kampene. Det var kanskje det som straffet oss til slutt.