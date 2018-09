TAP: Jakob Lagacé gikk på et overraskende tap hjemme mot Manglerud Star. Lagacé, her fra sesongåpningen, både scoret og bommet på straffeslag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Manglerud Star sjokkerte Oilers - Storhamar med årets første seier

(Stavanger Oilers-Manglerud Star 2–3 etter straffer, Stjernen-Storhamar 1–5) Stavanger Oilers landet hardt i første hjemmekamp etter drømmestarten mot Storhamar. For Hamar-guttene ble torsdagskvelden bedre.

Manglerud Star vant sin åpningskamp etter at oppgjøret gikk til straffeslag. Der scoret Sander Lunde Boroczky og Michael McNicholas, mens ingen av Oilers’ fire forsøk gikk i mål.

Det sørget for Manglerud Stars første seier i DNB Arena.

Oilers, som åpnet med en knallsterk 2–1-seier borte mot fjorårets beste lag, får kun med seg et poeng. Til tross for at de vant skuddstatistikken 46–27.

– Starten var ikke bra. Det var skuffende. Vi må forvente mer. Vi må være tøffere og bedre fra start. Den starten preget oss litt. De scoret først. Men vi jobbet hardt hele veien. Det var ingen enkel kamp, sier Todd Bjorkstrand, Oilers-trener, til Aftenbladet .

Over 3500 tilskuere

Manglerud Star reiser østover med to pinner i bagasjen – til misnøye blant flesteparten av de 3580 tilskuerne i DNB Arena.

Resultater i Get-liga Eliteserien ishockey torsdag, 2. runde: Lillehammer – Frisk Asker 2-5 (0-2, 1-2, 1-1) 1152 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (13.50) Petter Kristiansen (Sebastian Johansen, Mikkel Seiergren Christiansen), 0-2 (18.00) Garreth Thompson. 2. periode: 0-3 (20.08) Kyle Daniel Bonis (Sean McMonagle, Nicolay Andresen), 0-4 (26.34) McMonagle (Bonis), 1-4 (39.59) Justin Hickman (Robin André Soudsky, Nick Dineen). 3. periode: 2-4 (46.56) Hickman (Joachim Eidsa Arnestad, Adrian Saxrud Danielsen), 2-5 (58.24) Anders Bastiansen (Thompson). Dommere: Owe Lüthcke, Ringerike og Tommy Søstumoen, Storhamar. Utvisninger: Lillehammer 4 x 2 min., Frisk Asker 8 x 2 min. Ringerike – Sparta 1-3 (1-2, 0-1, 0-0) 1012 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (3.39) Peter Queeneville (Niklas Roest), 1-1 (7.34) Thomas Myhre Lystad (Petter Ellefsen, Tobias Skaarberg), 1-2 (8.51) Tommy Kristiansen (Roest). 2. periode: 1-3 (36.30) Queeneville (Scott Allen, Kristiansen). 3. periode: Ingen. Dommere: Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg og Thomas Tysland, Jutul. Utvisninger: Ringerike 9 x 2 min., Sparta 6 x 2 min. og 1 x 10 min. Stavanger – Manglerud Star 2-3 e.str. (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1) 3578 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (3.38) Michael McNicholas (Sam Coatta), 1-1 (15.42) Markus Vikingstad (Jacob Lagacé, Jonas Djupvik Løvlie). 2. periode: 2-1 (21.57) Lagacé. 3. periode: 2-2 (44.32) Evan Allen. Forlengning: Ingen. Avgjørende straffe: McNicholas. Dommere: Jørn M. Ekeberg, Nesøya og Christian Persson, Ski. Utvisninger: Stavanger 3 x 2 min., Manglerud Star 7 x 2 min. Stjernen – Storhamar 1-5 (0-0, 0-4, 1-1) 1167 tilskuere Mål: 1. periode: Ingen. 2. periode: 0-1 (23.29) Petter Thoresen (Christian Rogne Bull, Aaron Irving), 0-2 (33.47) Steffen Thoresen (Andreas Aanonli Øksnes, Lars Østli), 0-3 (37.44) Thoresen (Eirik Salsten, Irving), 0-4 (39.59) Robin Dahlstrøm (Joel Johansson, Irving). 3. periode: 1-4 (52.32) Hampus Gustafsson (Peter Lindblad, Antti Kauppila), 1-5 (57.19) Martin Rønnild (Joakim Jensen, Jens Jakobs). Dommere: Stian Halm, Furuset og Robert Hallin, Jordal. Utvisninger: Stjernen 4 x 2 min., Storhamar 6 x 2 min.

McNicholas og Evan Allen scoret 0–1 og 2–2 for Manglerud Star i ordinær spilletid. Markus Vikingstad, sønn av tidligere storspiller Tore Vikingstad, og Jakob Lagacé sto for Oilers’ 1–1- og 2–1-mål.

Lagacés mål i kampen kom på straffeslag. I straffekonkurransen misbrukte han sin mulighet derimot.

– Dette må vi lære av, sier Jacob Lagacé til Aftenbladet.

Full kontroll for Storhamar

Dobbeltmester fra sist sesong, Storhamar, slo tilbake etter åpningstapet mot Oilers. Borte mot Stjernen vant de hele 5–1.

– Vi kom hit for å vinne og vinner komfortabelt, men det er ikke noe god kamp fra vår side, sier Fredrik Söderström, lagets trener, til TV 2.

Klubbens store profil, Patrick Thoresen, scoret to ganger for gultrøyene. Han ble kåret til bortelagets beste spiller.

– Det er en perfekt spiller for oss. Han går foran, sier Söderström.

– Det var godt for selvtilliten å få en trepoenger. Vi spiller ikke vår beste hockey og det er litt frustrerende, men det er tidlig i sesongen og vi har litt å jobbe med, sier Thoresen.

Bror Steffen Thoresen scoret en gang for Storhamar. Det samme gjorde Robin Dahlstrøm og Martin Rønnild.

Hampus Gustafsson gjorde trøstemålet til Fredrikstad-guttene.

Sparta og Frisk vant

Ringerike Panthers overrasket med å slå Frisk Asker på straffer i sin første Get-ligakamp noen gang sist helg. Men i første hjemmekamp på dette nivået ble det 1–3-tap mot Sparta Warriors.

Peter Quenville ble kveldens mann for østfoldingene med to mål. Det siste kom ved rutinerte Tommy Kristiansen. Thomas Lystad gjorde Ringerikes mål. Sparta har åpnet med to trepoengere.

Frisk Asker reiste seg etter det nevnte, uventede tapet mot Ringerike i seriepremieren. I den første bortekampen gikk det langt bedre: 5–2-seier over Lillehammer.

Lillehammer har fått en tung begynnelse med to tap etter jubelsesongen sist.

