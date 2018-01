GULLET I LOMMA: Allerede fem kamper før slutt kan Storhamar søndag sikre seriegullet. Her ser vi trenerne Jeff Jakobs og Fredrik Söderström (t.h.) i aksjon mot Lillehammer i Håkons Hall tidligere denne sesongen. Foto: Olsen, Geir

Søndag kan Storhamar sikre seg seriegullet

Publisert: 27.01.18 21:46

Sparta tapte 3–0 for Lørenskog lørdag. Det betyr at Storhamar kan sikre seg seriegullet allerede søndag.

Storhamar ligger i øyeblikket 15 poeng foran Sparta, og skal søndag møte Frisk Asker hjemme.

Det betyr at Storhamar trenger bare ett poeng for at gullet skal være sikret.

Hamarsingene blir i så fall seriemester for første gang på 12 år.

Storhamar tapte hele 4–0 i Askerhallen før jul, og er naturlig nok oppsatt på revansj hjemme søndag.

Den dårlige nyheten for Storhamar er at Robert Hestmann er skadet. Målvakten måtte gi seg på slutten av kampen mot Stjernen torsdag. Ifølge HA har han en lyskeskade. Storhamar har en rekke spillere skadet før møtet med Frisk søndag.

Sparta jaktet seier nummer fire på rad da de gjestet Lørenskog. Sarpingene var favoritter på forhånd, men tapte hele 3–0. Petter Grønstad sendte Lørenskog i ledelsen i 1. periode, og James Sixsmith og Marc Hagel satte inn to nye mål i midtperioden.

Lillehammer på 3. plass kuttet avstanden opp til Sparta til seks poeng etter seier over jumbo Kongsvinger.