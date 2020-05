ULIKE CORONASKJEBNER: Ishockeylandslagets Alexander Bonsaksen (t.v.) og Martin Røymark spilte tidligere på samme klubblag i Finland. Nå trener de sammen, med ulike lønns- og permitteringsbetingelser. Foto: Scanpix

Landslagskompisene: Får ikke dagpenger – får dagpenger

Landslags- og treningskompisene Alexander Bonsaksen (33) og Martin Røymark (33) lider vidt forskjellige permittering- og lønnsskjebner under coronakrisen.

– I Finland er det ingen ordning som den i Norge. Jeg får ingen erstatning hvis jeg skulle bli permittert. Jeg står fritt til å gå til en annen klubb ved permittering. Derfor blir vi det heller ikke, forklarer Alexander Bonsaksen.

Ishockeylandslagets VM-veteran spilte for finske Tappara fra 2015 til 2017, hvor av den andre sesongen sammen med Martin Røymark. Backen Bonsaksen har spilt for KooKoo i Finland siden 2018.

Siste sesong var han toppserieklubbens kaptein. Da undertegnet han en ny toårs kontrakt med Liiga-klubben. Den gir ham som utlending lønnsutbetaling over ni måneder, fra 1. august til 1. mai.

Martin Røymark har de to siste sesongene spilt for Vålerenga, etter ni sesonger i utlandet.

Da smitteverntiltakene ble iverksatt og sluttspillet i norske Get-ligaen ble avlyst, ble han i likhet spillerne i alle de andre norske toppserieklubbene permittert – og deretter har staten sørget for at han får lønnsinntekt i form av dagpenger fra Nav.

– Hele klubben er permittert, inkludert de som jobber på kontoret og treneren (Roy Johansen). Jeg må søke om dagpenger som «arbeidssøkende». Så vidt jeg har forstått, vil jeg få rundt 60 prosent av maks 6G, sier Martin Røymark – som har spilt over hundre OL/VM-kamper for Norge.

På spørsmål om Vålerenga har forespeilet spillerne lønnskutt, svarer han at han ikke har pratet med noen i klubben – men også at han «ikke har hørt noe» om det.

Alexander Bonsaksen og Martin Røymark har i en årrekke utmerket seg som ishockeylandslagets spilloppmakere:

Det har derimot Alexander Bonsaksen. Som kaptein har han diskutert lønnskutt med klubbledelsen i KooKoo. Han mener at det vil skje i form av et slags lån. Spillerne kan få tilbakebetalt «kuttet» hvis tidene normaliseres, og klubbdriften igjen går så bra som den faktisk gjorde før coronakrisen.

VG får bekreftet fra finske kilder at alle Liiga-klubbene allerede har eller kommer til å innføre lønnskutt på 20 til 25 prosent. Det blir også opplyst at arbeidskontrakten for profesjonelle idrettsutøvere i Finland anses å være temporær/midlertidig – ikke permanent – og at de derfor ikke er berettiget til å motta erstatning for arbeidsledighet fra staten.

Årslønn i Liiga: 80.000 euro (drøyt 900.000 kroner etter dagens valutakurs) for «gjennomsnittsspilleren», fra cirka 3 til 3,5 millioner kroner for de best betalte og 280.000 til 340.000 kroner for unge spillere og de dårligst betalte.

Til sammenligning har den norske toppklubben Storhamar vedtatt å innføre et lønnstak på 300.000, med visse unntak – som VG skrev om i forrige uke:

I Sverige, der Norges mangeårige landslagskaptein Jonas Holøs spiller for Linköping, VM-backen Erlend Lesund for Rögle og VM-løperen Mats Rosseli Olsen for Frölunda i toppserien SHL, dekker det svenske næringsdepartementet opp til 44.000 svenske kroner (46.000 norske) av spillernes månedslønn, skriver svenske Aftonbladet.

SHL-klubbene har etter forhandlinger fått gjennomslag for et lønnskutt på 7,5 prosent. Hvis seriespillet i september må starte uten tilskuere – eller ikke kan begynne – vil det etter alt å dømme medføre langt kraftigere kutt.

Publisert: 04.05.20 kl. 19:31

