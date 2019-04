NÅ HOS VG: Du kan følge ishockeylandslaget hos VGTV og VG + fremover. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

VG skal vise norske ishockeylandskamper - og følge laget fra innsiden

Bli med når ishockeylandslaget forbereder seg til VM. Aldri før har du vært så «tett på» de norske heltene.

Oppdatert nå nettopp







VG og VG + gir deg tidenes dekning av det norske ishockeylandslaget denne våren.

Dette fordi VG har sikret seg rettighetene til å vise de norske treningskampene i 2019 og 2020. Frem mot VM i Slovakia i mai, vil du kunne se det norske landslaget spille dobbeltkamper mot Sverige, Finland og Danmark, samt oppgjøret mot vertsnasjonen 7. mai. Alle kampene vil gå live på VG+, og kommenteres av Vegard Aulstad.

Samtidig vil VG dekke laget tettere enn noen gang gjennom en spesial lik «På Innsiden av LSK». Her får du bli med inn i garderoben og på samling med det norske laget mens de forbereder seg til VM i Bratislava i mai.

Gjennom klipp som postes kontinuerlig i realtid, vil du alltid være oppdatert på det som skjer rundt de norske hockeyprofilene og trenerteamet, ledet av Petter Thoresen .

Dette vil ligge åpent og tilgjengelig for alle, mens du må være abonnent på VG+ for å se kampene.

– Vi har ambisjoner om å bringe brukerne tettest mulig på. Med TV-drevet fortellerteknikk fra et miljø som til de grader byr på seg selv, tror jeg dette blir meget engasjerende innhold. At vi publiserer så fort ting skjer, gjør det også mindre polert og mer interessant å følge med på enn mer tradisjonelle behind the scenes-serier som kommer ut i etterkant, sier sportssjef i VG-sporten Øyvind Brenne.

– Ishockeygutta er et av Norges mest populære landslag. Vi gleder oss til å vise lagets kamper på VG+, og det er spesielt gøy at det starter med «idrettserkefiende» og storebror Sverige, sier nyhetssjef premium i VG-sporten, Aslân Farshchian.

Disse kampene ser du på VG+ frem mot VM: 11.04: Sverige - Norge 19:30 13.04 Sverige - Norge 13:00 18.04 Finland - Norge 19:00 19.04 Finland - Norge 19:00 26.04 Norge - Danmark 18:00 27.04 Norge - Danmark 19:00 07.05: Slovakia - Norge Vis mer vg-expand-down

President i NIHF, Tage Pettersen, er også veldig glad for avtalen som er nådd, og uttaler;

– Jeg er veldig glad for at VG har inngått en avtale med Norges ishockeyforbund som sikrer mediehuset rettighetene til alle våre privatlandskamper, og dokumentere landslagets indre liv dag for dag. Som ishockeypresident er jeg opptatt av åpenhet rundt idretten og profilene våre, og jeg tror dette samarbeidet med VG på en god og spennende måte vil vise kvalitetene til hockeyen. Jeg sier ofte at noe av det jeg er mest stolt over i vår idrett er «garderobekulturen». Og nå lar vi VG ta oss alle med inn i garderoben.

Norge deltar i Nordic Cup i forkant og møter kanonene Sverige og Finland på bortebane i påskeuken, før Danmark venter i Lørenskog Ishall i slutten av april.

Allerede mot Sverige 11. april sitter VGTV klar med studiosending og kommentering av kampen mot våre naboer i gult og blått.

Ofte stilte spørsmål

Hvor ser jeg kampen?

– Kampene vises på VGTV eller i videovinduet i en spesial som publiseres før oppgjørene mot Sverige .

Hva skal til for å se kampene?

– Alt du trenger for å se kampen, er et VG+abonnement. Dersom du allerede er abonnent, trenger du ikke å registrere deg på nytt.

Hva får jeg i VG+?

– Her finner du informasjon om hva VG+ gir deg tilgang til.

Kan man se kampene i reprise?

– Ja.

Hva er Schibsted-konto, og hvordan lage bruker?

– Her finner du informasjon om hva Schibsted-konto er. Dersom du ikke allerede har en bruker, kan du opprette en ved å klikke «opprett bruker» i innloggingsfeltet.

Kan man se kampene utenfor Norge?

– Nei, livesendingene vil kun være tilgjengelig i Norge

Hvor kan man se kampene?

– Du kan se kampen i nettleser på alle enheter, men den vil ikke vises i appen. Opplever du problemer med visningen i nettleser, kan det være nyttig å teste en annen nettleser.

Hvordan se kampen på TV-skjermen?

■ Har du Apple TV (siste generasjon) kan du se kampen i VGs app. Du kan ikke kjøpe abonnement rett på Apple TV.

■ Har du en iPhone eller iPad kan du streame kampen fra mobilen/nettbrettet til tv-en via Airplay eller til en Apple TV.

■ Alternativt kan du koble en PC til TV-en med en HDMI-kabel.

■ Kampen vil ikke gå på den lineære TV-kanalen VGTV.

Hvordan kontakter jeg support?

– Dersom du trenger hjelp, vil support være tilgjengelig på hverdager på vgpluss@vg.no og på telefon 22 00 02 22 (11.00–12.00).

Publisert: 03.04.19 kl. 11:26 Oppdatert: 03.04.19 kl. 13:37