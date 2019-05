Finland vant sensasjonelt VM-gull etter rå snuoperasjon: - Et jordskjelv

(Finland-Canada 3–1) Med 18 VM-debutanter på laget senket Finland Canada, og ble verdensmestere for første gang siden 2011. Marko Anttila ble kampens store helt med to scoringer mot storfavoritten.

Oppdatert nå nettopp







Allerede på vei til finalen har det uerfarne finske laget blitt nasjonens helter etter at de først sendte Sverige ut i kvartfinalen og derettter vant semifinalen mot Russland. Og i finalen snudde de kampen mot Canada til stormende jubel fra finske supportere i ishallen i Bratislava.

– Det er helt utrolig. Hvem skulle trodd at dette laget skulle vinne VM, sier tidligere landslagstrener og Viasat-ekspert Roy Johansen etter sluttsignalet som sikret Finlands VM-seier med 3–1 mot Canada, som bare hadde NHL-spillere på laget.

TV-bilder viste at tårene rant på tribunen. Og Finland er blitt verdensmester for tredje gang i historien. Sist gang vant de i 2011.

les også Finland klare for finale etter ny skalp

– Det føles som hjemmebane, sa den finske spilleren Sakari Manninen allerede på vei til garderoben etter 2. perioden.

Da hadde Finland klart å slå tilbake etter at Canada virket som den overmakten de var forventet å være, i første periode av denne finalen. Men det var i 3. periode stemningen gikk helt i taket da Marko Anttila satte inn sitt og lagets andre mål for dagen. Da hadde Finland klart å snu kampen å ha ligget under i første periode.

Finlands vei til gullet Gruppespillet: Finland-Canada 3–1 Finland-Slovakia 4–2 USA-Finland 3–2 etter spilleforlengelse Finland-Danmark 3–1 Finland-Storbrittania 5–0 Finland-Frankrike 3–0 Finland-Tyskland 2–4 Kvartfinale: Finland-Sverige 5–4 etter spilleforlengelse Semifinale: Finland-Russland 1–0 Finale: Finland-Canada 3–1 Vis mer vg-expand-down

Deretter begynte det nervepirrende kjøret mot det finske målet fra Canada. Finnene ofret seg voldsomt på vei mot sluttsignalet og blokkerte en rekke skudd. Og Kevin Lankinen storspilte i det finske målet da trykket sto på som verst.

TOK HELT AV: Finske supportere jubler for scoring i finalen mot Canada. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Med åtte minutter igjen av kampen mente Johansen at dette var på vei til å bli den største skrellen i ishockeyhistorien siden USA sensasjonelt slo Russland i OL-finalen i 1980. For det finske laget var før VM omtalt som et svakt lag og nederlagsdømt.

Poengligaen i VM

William Nylander Sverige: 18 poeng (5 mål/13 målgivende)

Nikita Kucherov, Russland: 16 poeng (6/10)

Nikita Gusev, Russland: 16 poeng (4/12)

Jakub Voracek, Tsjekkia: 16 poeng (4/12)

Mark Stone, Canada: 14 poeng (8/6)

Kilde: iihf.com Vis mer vg-expand-down

– Vinner Finland er det et jordskjelv, sier Johansen for å understreke hvor vilt det var at Finland skulle vinne.

Men like etterpå avgjorde Harri Pesonen kampen med 3–1 scoringen med fire minutter igjen av finalen.

les også Analyse av hockeylandslaget: Fremtiden ser ikke lysere ut

Canada var i sin fjerde VM-finale på rad samtidig som Finland jaktet sitt første VM-gull siden 2011.

Men mot Canada klarte finnene å sette press favoritten i åpningen av finalen. Etter fem minutter av kampen fikk finnene straffe, men Oliwer Kaski ble stoppet av målvakt Matt Murray og fikk heller laber omtale for straffen sin.

Og den forspilte muligheten straffet seg da Shea Theodore ga Canada ledelsen 1-0 i VM-finalen fem minutter senere.

VILL JUBEL: De finske spillerne feirer vilt underveis i kampen mot Canada. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Men i 2. periode klarte Finland å slå tilbake. Og Marko Anttila satte inn utligningen for Finland allerede tre minutter inn i 2. periode.

Og Finland fortsatte å ryste Canada. Og det bølget frem og tilbake selv om omgangen endte med et stormløp mot det finske målet. «Hawaii-hockey» kalte tidligere NHL-spiller Ole-Kristian Tollefsen deler av spillet underveis.

Men det store dramaet gjensto i den nervepirrende 3. perioden der Marko Anttila etter 43 minutters spill fikk hallen til å eksplodere da han satte pucken i nettaket. Og da var Finland på vei til VM-gull.

Publisert: 26.05.19 kl. 22:29 Oppdatert: 26.05.19 kl. 23:00