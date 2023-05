NORGES MÅLSCORER: Markus Vikingstad (37) scoret det norske trøstemålet da han reduserte til 1-3 mot Slovakia i ishockey-VM tirsdag.

Norge tilbake på jorden etter 1-4-tap for Slovakia

(Slovakia – Norge 4–1) Norge kom seg raskt ned på jorda igjen etter seieren over Canada i ishockey-VM. Slovakia ble for sterke og vant 4-1 i den siste kampen tirsdag.

Slovakia hadde på sin side mye å spille om. De kjemper om mulig kvartfinaleplass, og kun seier etter 60 minutter mot Norge var godt nok til å ta seg forbi Latvia. Slovakia må nå håpe at Latvia ikke tar poeng mot Sveits.

Norge kunne på sin side blitt nummer ti eller elleve med seier. Nå blir det 12.-plass i mesterskapet.

Norge har blitt nummer 13 i to mesterskap på rad, men tok seg ett hakk opp etter å ha sanket seks poeng. Norge hadde til slutt Frankrike, Østerrike, Ungarn og Slovenia bak seg. De to siste rykker ned til 1. divisjon og bytter plass med Storbritannia og Polen foran VM i Tsjekkia neste år.

Slet offensivt

Det offensive norske spillet har skurret litt under VM, men defensivt har det vært godkjent. Mannskapet til Tobias Johansson har klart å spille av presset i egen sone med gode pasninger framover. Hadde overtallsspillet stått i stil, kunne det gått enda bedre.

Norge scoret på sine to første overtall i VM, men har siden ikke scoret mål på nesten en times spill med én mann mer på isen.

Tirsdgens kamp startet bra med et norsk lag fullt av selvtillit, men raskt ble de hardt straffet av effektive slovaker. Marek Hrivik fikk litt for enkelt sette 1-0 på lagets første skikkelige mulighet etter snaue fire minutter.

Henrik Haukeland, som hadde tatt over for Jonas Arntzen i målet, reddet så mesterlig da Cehlarik kom alene noen minutter senere, men Cehlarik satte likevel 2-0 i neste angrep.

Vikingstad-mål

Det gikk ikke helt Norges vei i kampen, og laget hadde tre store sjanser til å score i åpningsperioden. Blant annet hadde Ole Einar Engeland Andersen en treffer i tverrliggeren.

Så fikk Robert Lantosi gå uhindret fra egen sone og litt for enkelt sette 3-0 bak Haukeland.

– En svak periode. Spillerne gikk dårlig på skøyter, og vi var ikke gode nok fysisk. Vi må også ha litt mer tålmodighet i spillet vårt, forklarte landslagssjef Johansson den svake perioden overfor Viaplay.

Markus Vikingstad tente et nytt håp da han reduserte til 1-3 i midtperioden på pasning fra Thomas Berg-Paulsen. Til tross for at kampen jevnet seg mer ut de siste 40 minuttene kom det et nytt slovakisk mål mot slutten.