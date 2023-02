Jonas Holøs vil tre inn i en trenerrolle resten av sesongen på grunn av skadeproblemer.

Landslagskapteinen går inn i trenerrolle – blir ikke kvitt skadeproblemene

Landslagskapteinen på det norske ishockeylandslaget, Jonas Holøs, spiller ikke mer denne sesongen. På grunn av skadeproblemer vil han heller bidra som trener.

Det bekrefter han til TV 2.

– Det er bedre å ta den avgjørelsen nå litt tid før sluttspillet, så det ikke blir et usikkermoment om jeg skal spille. Vi har blitt enige om at det er bedre å si at det ikke blir noe, sier Holøs.

Han legger likevel til at han ikke har bestemt seg for å legge opp og at en slik beslutning ikke vil tas før etter sesongen. I mellomtiden har han bestemt seg for å tre inn i en trenerrolle i Sparta.

– Etter sesongen må jeg se hvordan det føles og ta stilling til det. Føles det bra prøver jeg meg på sommertrening og starter i august, men hvis ikke så er jeg ferdig, sier han.