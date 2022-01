FREDET: Henrik Lundqvists draktnummer 30.

Storstilt hyllest av svensk hockeylegende

Mats Zuccarello feiret først kameraten Henrik Lundqvist. Så senket han sin gamle klubb New York Rangers.

Av Øystein David Johansen

Den svenske hockeylegenden Henrik Lundqvist (39) ble hyllet på mektig vis før kampen mot Mats Zuccarellos Minnesota Wild natt til lørdag.

Lundqvists draktnummer 30 ble heist opp under taket i Madison Square Garden, og er dermed «fredet» i New York Rangers for alltid.

Sammen med kona og barna tok han imot ellevill jubel foran et stappfullt Garden. Mats Zuccarello, som stod Lundqvist nær da de spilte sammen i New York Rangers, fikk ta del i hyllesten.

TAKKET FANSEN: Henrik Lundqvist spilte 15 år i New York Rangers og takket av i natt.

Før kampstart fikk han æren av å være Minnesota Wilds mann i en seremoniell puckdrop, sammen med Rangers-spiller Mika Zibanejad, foran Lundqvist og familien. Nordmannen overrakte pucken til sin gamle lagkamerat og ga han en solid klem.

-- Jeg vil takke alle utrolige Rangers-fans i denne fantastiske byen. Dere har støttet meg gjennom hele karrieren og det har vært en fantastisk reise, sa en rørt Lundqvist fra podiet i Madison Square Garden.

SCORET IGJEN: Mats Zuccarrello i sin gamle lekegrind.

Før drakten ble heiset ble det delt ut gaver til hockeylegenden. Han fikk blant annet en splitter ny spesiallaget elgitar fra den gamle tennisstjernen John McEnroe, og han fikk også puckene fra samtlige 70 kamper hvor han holdt nullen i sin utrolige karriere. Disse hadde Rangers mangeårige materialforvalter Acacio Marques spart på, skriver Aftonbladet.

Lundqvist ga seg i Rangers i 2020. På grunn av en hjertefeil fikk han ikke fortsatt karrieren i Washington Capitals.

Kampen endte 3-2 til bortelaget, og Mats Zuccarello noterte seg for både mål og assist, skriver NTB.

På 1.49 i siste periode ga Frederick Gaudreau Wild ledelsen 3-2, og etter at Zuccarello sto for en smart pasning rett før han tok plass i innbytterboksen.

Dette var Zuccarellos 13. mål og 27. assist for sesongen. Dermed står han med hele 40 målpoeng på 33 kamper. Kampen i natt var den sjette på rad med to målpoeng, det er den lengste rekka i klubbens historie skriver Minnesota Wild på Twitter.

Nordmannen fikk drøyt 21 minutter på isen i kampen.