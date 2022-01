OPPGITT: Vålerenga-trener Espen Shampo Knutsen. Bildet er tatt i klubbens hjemmearena Jordal Amfi i forbindelse med at han 12. januar fylte 50 år.

Shampo: − Vi må avlyse kamper

Vålerenga-trener Espen Shampo Knutsen (50) mener corona-utsatte kamper i eliteserien i ishockey må avlyses, i stedet for som nå å bli flyttet til en senere dato.

– Tror vi dette går over i morgen? Det tror ikke jeg. Flere lag vil bli rammet av smitte, og vi kan ikke fortsette å flytte alle kampene frem i tid. Da kan vi komme til å måtte spille kamper annen hver dag i tre måneder. Det er rovdrift, sier han - og tilføyer at mange av spillerne også har en sivil jobb.

– Vi må avlyse kamper, konkluderer Espen Shampo Knutsen.

Seriespillet er planlagt avviklet med 45 kamper. Vålerenga-treneren mener at antallet bør reduseres til 36.

17 av Espen Knutsens spillere var onsdag uaktuelle for spill. Tre på grunn av skader, resten på grunn av corona-smitte. Vålerengas alle tre aktuelle toppseriekeepere er ifølge Shampo indisponible etter påvist smitte.

– Det er en helt håpløs tid. Vi har forsøkt å få låne keepere fra andre klubber. Men ingen har lyst til å gi fra seg keepere til et lag med masse corona, og det skjønner jeg, sier Espen Knutsen - som selv har unngått å bli smittet.

Ishockeypresident Tage Pettersen forteller at forbundet og ledelsen for eliteserieklubbenes markeds- og interesseorganisasjon diskuterte saken i et møte onsdag. Sistnevntes styreleder Henning Svendsen (Sparta Sarpsborg) bekrefter Pettersens opplysning om at partene er enige om å spille så mange seriekamper som mulig før 10. mars. Med maksimalt tre kamper per uke (tirsdag, torsdag, helg), før kvartfinalene i NM-sluttspillet skal starte noen dager senere.

Info To kamper torsdag Fjordkraft-ligaen er satt opp med to kamper torsdag 20. januar: Stavanger Oilers-Sparta Sarpsborg i Dnb Arena klokken 18.00, Grüner-Frisk Asker i Grünerhallen klokken 19.00 Lørdag 22. januar er det ifølge hockey.no planlagt full serierunde: Manglerud Star-Ringerike Panthers, Stjernen-Frisk Asker, Grüner-Vålerenga Elite, Stavanger Oilers-Lillehammer, Sparta Sarpsborg-Storhamar Vis mer

– Hvis noen av lagene ikke klarer å fullføre ved å spille 45 kamper, vil en gjennomsnittlig poengberegning danne grunnlag for endelig tabell, sier Henning Svendsen.

Forrige sesong (2020/21) ble avlyst i begynnelsen av januar på grunn av coronapandemien. Frisk Asker ble da kåret til seriemester etter en slik poengsnittberegning.

Vålerengas kamp mot Manglerud Star tirsdag ble utsatt, oppgjøret mot samme motstander torsdag er utsatt. Vålerenga spilte sin siste kamp mot Ringerike Panthers søndag 9. januar. Siden 9. desember - det er seks uker siden - har de kun spilt fire kamper. Vålerenga er imidlertid ikke alene om å ha fått utsatt en rekke kamper. Frisk Asker har spilt én kamp i løpet av fem og en halv uke.

Vålerenga har spilt færrest seriekamper - 26 - av Fjordkraft-liagens 10 lag. Frisk Asker har lagt 27 bak seg, serieleder Stavanger Oilers 29 - mens Sparta Sarpsborg og Oslo-laget Grüner har spilt flest: 31.

– Jeg håper sluttspillet (fra midten av mars) kan bli en positiv sak for ishockeyen, men er skeptisk til hvordan det vil gå hvis vi må spille kamper annenhver dag før det begynner. Vi har et ansvar overfor publikum også, ved at vi må kunne tilby det et godt produkt, sier Espen Knutsen.

Onsdag rådde han over fem backer og ni løperspillere under treningen, inkludert juniorspillere. Vålerengas neste kamp skal i henhold til gjeldende oppsett gå mot Grüner førstkommende lørdag. Vålerenga har søkt forbundet om utsettelse. Espen Knutsen mener at han først neste uke kan håpe på lysere tider, i form av friskmeldte spillere.