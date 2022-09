1 / 4 HJEMMEJUBEL: Frisk Asker vant serieåpningen. HJEMMEJUBEL: Frisk Asker vant serieåpningen. HJEMMEJUBEL: Frisk Asker vant serieåpningen. HJEMMEJUBEL: Frisk Asker vant serieåpningen. forrige neste fullskjerm HJEMMEJUBEL: Frisk Asker vant serieåpningen.

Drømmestart for Frisk Asker som banket Vålerenga: − Det var deilig

ASKER (VG) (Frisk Asker – Vålerenga 6–3) Foren et fullsatt Varner Arena smalt det i seriepremieren der Frisk Asker senket Vålerenga for første gang på syv kamper.

– Jeg visste ikke at de hadde syv strake, men det betyr ingenting hva som har skjedd tidligere. Det var i dag som gjaldt, og i dag var vi best. Det var deilig, sier Alexander Bonsaksen til TV 2.

Bonsaksen returnerte til Norge i sommer etter mange år i finsk og tysk ishockey, og det var flere som ble overrasket over at turen gikk til Frisk Asker og ikke moderklubben Vålerenga.

Fredag kveld var 35-åringen med på å ta Frisk Askers første seier mot Vålerenga i en tellende kamp siden november 2020. Vålerenga hadde syv strake seire siden den gang, før de tok turen til Varner Arena i sesongåpningen.

TILBAKE I NORGE: Profilen Alexander Bonsaksen ga alt i sin første kamp for Frisk Asker.

Det var imidlertid gjestene fra hovedstaden som tok ledelsen i en fartsfult åpning. Bare fem og et halvt minutt tok det før Martin Røymark scoret sesongens første mål i eliteserien. Vålerengas nye kaptein mottok pucken fra Jørgen Karterud, og sende den forbi Frisk Asker-keeper Nicklas Dahlberg.

Det skulle dog ikke ta lang tid før hjemmesupporterene kunne juble i Varner Arena, Frisk Askers nye storstue som sto klar tidligere i år.

Kun 23 sekunder etter 1–0 satte nemlig Anton Holm inn utligningen foran omtrent 3800 tilskuere.

– Jeg synes vi åpnet bra. Det var første kamp og mye folk. Det var kult, sier Holm til TV 2.

Bobby Macintyre sørget for at Frisk Asker hadde snudd til ledelse drøye to minutter etter det igjen, etter en strålende pasning fra Bonsaksen.

– Det var en fin chip-variant, sier Bonsaksen.

Pangstarten var ikke over helt ennå. Røymark sørget for 2–2 etter den første perioden med sin utligning etter tolv minutter.

I den andre perioden ble det roligere scoringsmessig, der Frisk Asker-kaptein Anders Bastiansen ble eneste målscorer.

Frisk Askers 41-åring ville ikke være noe dårligere enn Røymark, og ble tomålsscorer tolv minutter ut i tredje periode med sin 4–2-scoring.

Da Holm ble kampens tredje tomålsscorer med drøye ti minutter igjen, så det ut som Frisk Asker styrte mot tre poeng.

Tobias Lindström skapte riktignok ny spenning med sin redusering 2.17 før slutt, men da Vålerenga tok ut keeper i jakten på nye scoringer satte Magnus Geheb inn 6–3 i det åpne målet.

Dermed ble det en drømmestart på sesongen for Frisk Asker, mens Vålerenga må reise tomhendte hjem.