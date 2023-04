NORGESMESTERE IGJEN: Stavanger Oilers sikret NM-gullet på hjemmebane for andre år på rad.

Stavanger Oilers forsvarte NM-gullet – tok «bøtta» for niende gang på 13 år

(Stavanger Oilers - Storhamar 3–0, 4–3 i kamper totalt) Stavanger Oilers sikret klubbens niende kongepokal på 13 år.

Oilers tok seriegullet denne sesongen, og forsvarte samtidig fjorårets NM-gull etter 3–0-seier i syvende og avgjørende kamp mot Storhamar på hjemmebane i Stavanger.

Også i fjor ble Storhamar slått i finalen, men da over kun fire kamper.

Nå har Stavanger-klubben nest flest NM-gull i historien med ni totalt. Det første kom i 2010. Vålerenga troner øverst med hele 26 NM-titler.

For tredje gang i historien ble sluttspillsfinalen avgjort etter syv kamper. Da Storhamar ikke maktet å avgjøre på egen is lørdag endte heller Stavanger Oilers opp med den gjeve kongepokalen, og tok «bøtta» for andre sesong på rad.

Etter 20 målløse minutter våknet hjemmelaget for fullt i andre periode. Oilers’ poengkonge i sluttspillet, Martin Lefebvre, sendte vertene i ledelsen etter en overgang, og den kanadiske landsmannen Colton Beck la på til 2–0 noen minutter senere.

BEST I AVGJØRENDE: Stavanger Oilers gikk seirende ut av NM-historiens tredje finale som gikk over syv kamper.

De regjerende norgesmesterne holdt 2–0-ledelsen gjennom hele tredje periode, og sekundet før slutt satte Beck inn sitt andre for kvelden i det åpne Storhamar-buret.

Storhamar hadde alt i egne hender lørdag og kunne sikret sin åttende NM-tittel på hjemmebane, men Oilers leverte varene med kniven på strupen.

Dermed sørget seriemesterne for kamp syv i finalen for første gang siden 2014/2015-sesongen. Også da var Oilers og Storhamar lagene som møttes, og førstnevnte trakk det lengste strået.

På vei til finalen slo Oilers både Lillehammer og Sparta Sarpsborg 4–0 i kamper. Storhamar slo Manglerud Star 4–0 i kvartfinalen og Vålerenga 4–2 i semifinalen.