Tommy Kristiansen (t.v.) og Stavanger Oilers fosser videre i eliteserien.

Oilers kjørte over tabelljumbo Grüner – Vålerenga holder følge

Stavanger Oilers opprettholder luken på tabelltopp med 8-0-seier over Grüner. Vålerenga knuste Oslo-rival Manglerud Star 8-1.

Oilers kjørte over tabelljumboen Grüner på hjemmebane. Alle målene ble scoret av åtte ulike spillere. Seieren var lagets femte på rad og den tolvte på de siste tretten kampene.

Kaptein Tommy Kristiansen bidro med tre målpoeng (ett mål og to assist). Midtveis i siste periode ble Grüners Kevin Nilsen Berg ilagt matchstraff for en stygg takling på Thomas Berg-Paulsen.

Allerede etter tolv minutter av den første perioden hadde vertene sikret seg en 4-0-ledelse. Da var det ingen vei tilbake for Grüner. Oilers har vunnet begge sine to siste kamper med 8-0 etter at det ble samme resultat mot Manglerud Start sist.

Info Resultater tirsdag: Stavanger – Grüner 8-0 (4-0, 3-0, 1-0), Frisk Asker – Storhamar 2-5 (1-0, 1-3, 0-2), Lillehammer – Ringerike 2-1 e.str. (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0), Vålerenga – Manglerud Star 8-1 (2-0, 2-1, 4-0). Vis mer

Med seieren tok Oilers seg opp på 79 poeng, men de fikk ikke økt luken som følge av at Vålerenga vant byderbyet mot nettopp Manglerud 8-1 i et nytt stortap.

De siste fire målene kom alle i løpet av de siste ti minuttene. De blåkledde holder seg med det seks poeng bak Oilers.

Storhamar fortsatte å vise form da de slo Frisk Asker 5-2 på bortebane. De henger også med i tetkampen, sju poeng bak Oilers.

Thomas Valkvæ Olsen scoret to ganger for Frisk Asker mot Storhamar tirsdag.